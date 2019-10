L'Atalanta si fa riprendere dalla Lazio: da 3-0 a 3-3. Spettacolo all'Olimpico

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini gioca un grande primo tempo in casa della Lazio di Simone Inzaghi va avanti di tre reti ma alla fine si fa recuperare fino al 3-3 finale. La doppietta di Luis Muriel nel giro di cinque minuti, tra il 23' e il 28', e il gol del Papu Gomez al 37' avevano illuso i nerazzurri che sono però stati rimontati dai biancocelesti al minuto 92'. Di Immobile, con due calci di rigore, e di Correa le reti che hanno permesso alla Lazio di pareggiare una partita incredibile, ricca di occasioni da rete, di gol e di errori. Con questo pareggio l'Atalanta si porta a meno uno dall'Inter di Antonio Conte che giocherà domani contro il Sassuolo e perde la ghiotta chance di poter agganciare la Juventus in vetta alla classifica, la Lazio invece aggancia a quota 12 punti la Roma di Fonseca.

Nel primo tempo l'Atalanta parte subito forte con Malinovskyi e Pasalic che vanno al tiro ma senza dare fastidio a Strakosha. Al 12' il portiere della Lazio salva tutto sulla conclusione ravvicinata di Pasalic mentre tra il 13' e il 21' Muriel prende la mira per far male al numero uno biancoceleste. L'ex Fiorentina e Sampdoria segna due minuti dopo al 23' che controlla la palla servitagli da Gosens e batte Strakosha. Muriel si fa ancora pericoloso al 25' e al 28' il colombiano segna il raddoppio questa volta su punizione. Strakosha compie un miracolo sulla punizione di Malinovskyi e al 37 ecco il 3-0 siglato dal capitano Gomez che riceve palla da Toloi e parte e tutto solo davanti a Strakosha non sbaglia.

Nella ripresa la Lazio ingrana con Correa che si divora il 3-1 al 58' sparando alto di sinistro dopo un ottimo dribbling su Toloi. Immobile spreca un'ottima chance al 65' mettendola alta e l'episodio che riapre la partita arriva al 67' con Palomino che commette fallo da rigore su Immobile che dal dischetto non sbaglia. Passa un minuto e Correa segna il gol del 3-2 con un tiro che buca le mani di Gollini dall'interno dell'area di rigore e in posizione defilata. Luis Alberto ci prova con un tiro a giro al 78' ma Gollini vola e la mette in angolo. Gollini salva tutto sul colpo di testa di Acerbi sull'angolo seguente. All'83' Malinovskyi mette paura a Strakosha con un tiro che termina fuori di poco. All'89' l'Atalanta si divora il 4-2 con Gomez due volte, e Toloi che non riescono a segnare con Strakosha tutto solo e con la Lazio sbilanciata. Al 91' de Roon commette un altro fallo da rigore su Immobile che dal dischetto non sbaglia.

Il tabellino

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe (46' Patric), Acerbi, Radu (78' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (46' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello (74' Kjaer); Hateboer, Pasalic (60' de Roon), Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel (66' Ilicic)

Reti: 23, 28' Muriel (A), 37' Muriel (A), 68' e 92' Immobile (L), 69' Correa (L)

