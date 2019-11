L'Atalanta vince 2-0 contro la Dinamo Zagabria e resta viva in Champions

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è viva, ottiene la sua prima vittoria in Champions League e lo fa con autorità contro la Dinamo Zagabria che va ko 2-0 grazie al rigore di Muriel e alla prodezza di Gomez. I bergamaschi vendicano così la sfida d'andato quando si imposero con un pesantissimo 4-0. La sfida è stata a senso unico con l'Atalanta che ha avuto diverse chance per colpire e che l'ha fatto con due dei suoi uomini migliori anche se questa sera al Meazza tutti i giocatori atalantini hanno fatto la loro parte. Entusiasmo alle stelle sugli spalti del Meazza dato che i nerazzurri hanno ottenuto la prima storica vittoria in Champions. Nell'altro match di serata il Manchester City di Guardiola non è andato oltre l'1-1 in casa contro lo Shakhtar Donetsk che sale così a quota 6 punti, a più due sull'Atalanta che per qualificarsi dovrà andare a vincere in Ucraina e sperare che la Dinamo Zagabria non vinca l'ultima in casa contro il City. Unica nota negativa di serata

Atalanta aggressiva già in avvio con Muriel che al 2' serve un cioccolatino per Hateboer che da pochi passi non trova il pallone. Un minuto dopo Gomez imbuca per Pasalic che cicca clamorosamente la sfera. Gomez colpisce la traversa al 6' ma il suo tiro-cross era precedentemente uscito. Gomez serve un'altra volta in maniera ottimale Pasalic che liscia ancora davanti alla porta. Gosens colpisce la traversa con un bel tiro al 26' e sulla ribattuta Peric sgambetta Muriel: rigore per l'Atalanta. Dal dischetto Muriel fa secco Livakovic.

Muriel sfiora il 2-0 al 32' ma il suo tiro termina alto sopra la traversa, mentre al 33' ci prova anche Leovac ma blocca agevolmente Gollini. Peric al 34' salva tutto sulla linea con Hateboer che era andato al tiro a botta sicura. Orsic va al tiro a giro al 36' ma la palla si stampa sulla traversa. Muriel è scatenato e al 39' fa partire un siluro su assist di Hateboer: pallone che termina alto di poco.

Nella ripresa l'Atalanta entra in campo ancora con il coltello tra i denti, salta facilmente Ivanusec e poi fa partire un tiro improvviso che non lascia scampo a Livakovic. Muriel ci prova dalla distanza ma il pallone esce di poco. Ilicic colpisce il palo al 69' e al 71' ci prova anche Gomez ma il suo tentativo finisce sul fondo. Il Papu si divora il 3-0 al 76' calciando male sull'uscita di Livakovic.

Il tabellino

Atalanta: Gollini, Toloi, Kjaer, Palomino, Hateboer (65' Castagne), Freuler, de Roon, Gosens, Pasalic, Gomez (90' Malinovsky), Muriel (61' Ilicic)

Dinamo Zagabria: Livakovic, Peric, Dilaver, Theophile-Catherine, Stojanovic, Dani Olmo, Ademi, Ivanusec (65' Gojak), Leovac, Orsic, Petkovic

Reti: 26' Muriel (A), 47 Gomez (A)

