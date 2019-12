L'Atalanta vince 3-0 in Ucraina e vola agli ottavi di Champions League

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini compie un vero e proprio miracolo sportivo, vince per 3-0 con gran merito contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale di Champions League. I gol della vittoria, siglati entrambi nella ripresa, portano la firma di Timothy Castagne, Mario Pasalic e Robin Gosens con gli ucraini in dieci uomini dal 76' per l'espulsione diretta di Dodò per una manata a de Roon. L'Atalanta ha giocato a calcio dal primo all'ultimo minuto, ha imposto il proprio gioco, ci ha creduto ed è riuscita nell'impresa di staccare il pass per il turno successivo nonostante gli zero punti messi insieme nelle prime tre giornate.

Il pareggio casalingo con il Manchester City, la vittoria al Meazza contro la Dinamo Zagabria e la grande vittoria di questa sera in Ucraina qualificano così al turno successivo la Dea che deve dire anche grazie a Pep Guardiola che ha vinto per 4-1 sul campo della Dinamo Zagabria permettendo così ai nerazzurri di andare al turno successivo. Shakhtar Donetsk in Europa League, croati eliminati. Lunedì l'Atalanta conoscerà il suo avversario, quasi sicuramente difficile, anche se si potrebbe anche pescare il Valencia che ha chiuso al primo posto nel gruppo del Chelsea che ha chiuso al secondo posto. Resta la grande impresa di Gasperini e i suoi ragazzi che sono già entrati di diritto nella storia del calcio italiano e del club nerazzurro.

La cronaca della partita

La prima grande chance per colpire è dell'Atalanta con Gomez-Muriel-Pasalic che non riescono ad approfittare del pasticcio difensivo di Ismaily. All'8' è ancora la Dea a creare scompiglio con Muriel che calcia a lato di poco. Al 15' gli ucraini segnano ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco poi confermata dal Var. Gollini è super al 37' e si esalta sull'incornata di testa di Moraes e si rifugia in angolo. Al 39' ancora pericolosi gli ucraini con il colpo di testa di Stepanenko che la mette fuori di poco.

Nella ripresa al 51' Muriel ci prova con un destro potente che chiama alla parata in angolo Pyatov. Djimsiti incorna di testa al 52' ma la palle esce di poco. Muriel rischia il rosso al 55' e al 65' Castagne segna il gol dell'1-0 su assist di Gomez: l'arbitro annulla per fuorigioco su suggerimento del guardalinee ma poi convalida dato che il Papu non era affatto in offside. All'80' punizione tagliata Malinovskyi con Pasalic che è lesto ad anticipare Pyatov e a segnare il gol del 2-0. All'83' Gomez sfiora il 3-0 e all'86' Ismaily colpisce una traversa con una fucilata dalla distanza. Malinovskyi impegna ancora Pyatov all'87' e Gollini compie un miracolo al 91' mettendo in angolo il tiro violento di Stepanenko. In pieno recupero Stepanenko perde palla e regala palla a Gosens che segna il 3-0.

Il tabellino

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Tetê (59' Marlos), Kovalenko (71' Solomon), Taison; Junior Moraes

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello (61' Maliovskyi); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (90' Hateboer), Pasalic; Muriel (71' Ibanez)

Reti: 66' Castagne (A), 80' Pasalic (A), 94' Gosens (A)

Espulso Dodò al 76'

