L'Atalanta vince 4-1 a Sassuolo: nerazzurri terzi in classifica

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini gioca una partita spaziale contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, vince con un netto e rotondo 4-1 con un primo tempo incredibile che ha fruttato quattro gol nel giro di 29 minuti grazie alla doppietta di Alejandro Gomez e ai gol di Duvan Zapata e Robin Gosens. Nella ripresa la rete dell'ex Gregoire Defrel a siglare il gol della bandiera neroverde che ha comunque "vinto" il secondo tempo. Con questo successo i nerazzurri di Bergamo volano a quota tredici punti, al terzo posto, a meno cinque dall'Inter capolista e meno tre dalla Juventus seconda a sedici punti. Seconda pesante sconfitta per il Sassuolo dopo il 4-2 subito dalla Roma due settimane fa.

Nel primo tempo l'Atalanta passa subito in vantaggio con Gomez al 6' che fa tutto bene, parte palla al piede e lascia partire un gran tiro che batte Consigli. Al 13' la Dea segna il raddoppio al 13' con Gosens che raccoglie l'assist di Ilicic e buca l'ex Consigli per la seconda volta. L'Atalanta al 23' sfiora il 3-0 e due minuti dopo Consigli è miracoloso su Zapata che non ha il killer instict da pochi passi. Al 29' Zapata serve Gomez che batte ancora una volta il malcapitato portiere del Sassuolo.

Al 36' l'Atalanta cala il poker con Zapata che anticipa Chiriches su assisti di Hateboer e fredda ancora l'ex di turno. Berardi tenta di rendere meno passivo il tabellino al 59' ma Sportiello dice no. L'ex numero uno del Frosinone nulla può al 62' su Defrel che se si smarca da Djmsiti e fulmina Sportiello con un sinistro sotto la traversa. Duncan al 65' sfiora il palo alla sinistra del portire dell'Atalanta. Berardi all'80' va al tiro di sinistro: para Sportiello. Nel finale l'Atalanta rischia di dilagare con Arana e Barrow ma Consigli dice ancora no.

Il tabellino

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso (46' Tripaldelli); Duncan (80' Magnanelli), Obiang, Bourabia (46' Traoré); Berardi, Defrel, Boga

Atalanta: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens (61' Arana); Gomez (72' Malinovskyi), Ilicic; Zapata (75' Barrow)

Reti: 6' Gomez (A), 13' Gosens (A),