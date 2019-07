L'Atletico Madrid duro: "Barcellona e Griezmann poco corretti"

Antoine Griezmann ha creato un vero e proprio caso diplomatico tra l'Atletico Madrid e il Barcellona. Motivo della discordia, naturalmente, è la voglia del francese di lasciare i colchoneros per andare a giocare con i blaugrana che hanno messo nel mirino anche Neymar e con Messi che preferirebbe il ritorno del brasiliano piuttosto che l'arrivo de Le Petit Diable che qualche tempo fa fece discutere per alcune dichiarazioni sul Barcellona. Il Presidente blaugrana Bartomeu si è spinto oltre parlando di un incontro per definire l'affare: queste parole hanno scatenato la dura reazione dell'Atletico Madrid che ha risposto con un comunicato: "In merito alle dichiarazioni del presidente del Barcellona sul nostro giocatore Antoine Griezmann, l'Atletico Madrid vuole esporre pubblicamente quanto segue: il 14 maggio Griezmann ha comunicato a Miguel Angel Gil, Diego Simeone e Andrea Berta la sua decisione di abbandonare la squadra a fine stagione".

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) 5 luglio 2019

Il comunicato procede poi con un attacco diretto al Barcellona: "Nei giorni successivi, l'Atletico Madrid è venuto a conoscenza che il giocatore e il Barcellona avevano raggiunto un accordo nel mese di marzo, in sostanza nei giorni dopo la nostra partita contro la Juventus, così come che stavano negoziando le condizioni dell'accordo già da metà febbraio. In riferimento alle dichiarazioni odierne di Bartomeu, vogliamo specificare che sì, è vero che ieri c'è stato questo incontro, chiesto dal Barcellona, in cui il signor Grau (direttore tecnico blaugrana, ndr) manifestava la sua intenzione, una volta saputo che la clausola passava da 200 a 120 milioni, di pagare la quota prevista dal primo luglio. Con tutta evidenza la risposta dell'Atletico Madrid è stata negativa, sottolineando come sia il Barcellona che il giocatore abbiano mancato di rispetto all'Atletico Madrid e a tutti i suoi tifosi".