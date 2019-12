La Lazio batte 3-1 la Juventus a Riad e vince la Supercoppa Italiana

La Lazio di Simone Inzaghi replica la vittoria ottenuta 15 giorni fa in campionato, batte ancora la Juventus di Maurizio Sarri e si porta a casa la Supercoppa Italiana 2019 disputata a Riad, la quinta della sua storia come l'Inter. La partita è stata tirata, equilibrata e con diverse occasioni da rete da ambo le parti ma alla fine è stata la squadra biancoceleste a spuntarla per 3-1 grazie ai gol di Luis Alberto nel primo tempo, di Senad Lulic e Danilo Cataldi, nella ripresa, a rendere vana la rete di Paulo Dybala siglata a fine primo tempo. Grande cornice di pubblico al King Saud University Stadium di Riad in Arabia Saudita con il tutto esaurito, poco più di 23.000 spettatori, e con il pubblico che si è ampiamente divertito vedendo la prima della classe in Serie A, in coabitazione con l'Inter di Antonio Conte, contro la terza forza del campionato battagliare in maniera equilibrata per la conquista di questo primo trofeo stagionale. Maurizio Sarri "fallisce" dunque la conquista del suo primo titolo sulla panchina della Juventus mentre se la gode Inzaghi che mette in bacheca il trofeo numero tre da quando siede sulla panchina biancoceleste.

La sequenza dei gol

La cronaca della partita

Dopo un quarto d'ora di sostanziale equilibrio e studio tra le due squadre, la Lazio passa in vantaggio con Luis Alberto che riceve palla da Milinkovic-Savic e tutto solo nel cuore dell'area buca Szczesny. Luis Alberto tenta ancora una volta al 19' il tiro: blocca il portiere polacco. Al 22' ecco il primo tentativo di CR7 che dopo il grande lavoro di Higuain non riesce però a inquadrare la porta. Dybala sfiora il pareggio al 31' ma la sfera esce di un soffio e al 33' Szczesny dice no alla conclusione di Correa. Poco prima del recupero ecco il gol del pareggio con Dybala che ribadisce in rete la respinta corta di Strakosha sul tiro di CR7.

Nella ripresa sia Juventus che Lazio arrivano bene ad attaccare l'area di rigore avversaria ma due tiri di Immobile vengono respinti dalla difesa bianconera mentre dalla parte opposta è Dybala ad andare vicino al 2-1 ma il suo tentativo esce fuori di un soffio. Al 70' grande fucilata dalla distanza da fermo di Cristiano Ronaldo esce fuori di pochissimo. Al 73' la Lazio ritorna in vantaggio con Lulic che al volo di destro segna il 2-1 dopo la bella spizzata di testa di Parolo su assist di Lazzari. Correa si invola all'82 e davanti a Szczesny non sbaglia: tutto fermo per la posizione di fuorigioco dell'argentino sul bell'assist del neo entrato Caicedo. Minuto 84' bel cross di Ramsey con Dybala che si inserisce bene in area di rigore e colpisce di testa: para Strakosha. Al 90' il colpo di testa di Bonucci termina fuori di poco e al 93' Szczesny salva tutto sul tiro di Caicedo con Bentancur che commette fallo su Parolo e viene espulso per doppia ammonizione. Dal fallo scaturisce il gol del definitivo 3-1 con Cataldi abile ad insaccare di precisione con un gran calcio di punizione.

Il tabellino

Juventus: Szczesny; De Sciglio (56' Cuadrado), Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (76' Douglas Costa); Dybala, Higuain (66' Ramsey), Ronaldo.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (63' Cataldi), Luis Alberto (67' Parolo), Lulic; Immobile (82' , Correa

Reti: 16' Luis Alberto (L), 45' Dybala (J), 73' Lulic (L), 94' Cataldi (L)

