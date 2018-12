La Lazio cade a Bergamo: l'Atalanta vince 1-0

La Lazio di Simone Inzaghi cade in casa dell'ostica Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere la sfida del lunedì sera ci ha pensato il colombiano Duvan Zapata che ha trovato la rete dopo nemmeno un minuto di gioco. La gara è stata equilibrata anche se i nerazzurri hanno dimostrato di avere le idee più chiare e hanno meritato di portarsi a casa i tre punti. I biancocelesti sono stati spesso imprecisi e non hanno quasi mai punto la retroguardia dell'Atalanta e il portiere Berisha. Annulato nel finale, al 95', il gol del pareggio ad Acerbi per una posizione millimetrica di fuorigioco. La Lazio resta ferma al quinto posto a quota 25 punti, mentre l'Atalanta sale a quota 24 punti e sente profumo di Champions League dato che il Milan è distante solo due punti, anche se domani sera i rossoneri giocheranno a Bologna.

L'Atalanta passa subito in vantaggio dopo meno di un minuto con Zapata che raccoglie il cross di Gosens, anticipa Radu e batte Strakosha. I nerazzurri sfiorano il raddoppio al 6' e al 12' Berisha salva tutto su Immobile. Milinkovic-Savic sfiora il pareggio con un tiro al 24' e al 37' Immobile va vicino all'1-1 ma il suo colpo di testa sull'assist di Parola termina fuori. Nel finale di primo tempo la Lazio crea ancora qualche pericolo all'Atalanta ma si va al riposo sull'1-0.

Nella ripresa Zapata per poco non raddoppia al 47' e al 49' Strakosha per poco non combina un pasticcio. La Lazio reagisce e al 53' Immobile non riesce a dare forza alla sua conclusione che è strozzata. Milinkovic-Savic ci prova con uno stacco imperioso al 72' ma il suo tentativo termina alto. La palla migliore per pareggiare ce l'avrebbe Lulic all'82' ma il tiro del bosniaco finisce alto. In pieno recupero la Lazio pareggia con Acerbi che svetta di testa sull'angolo battuto da Luis Alberto ma dopo tre minuti di consultazione al Var l'arbitro annulla per fuorigioco.

Il tabellino

Atalanta: Berisha; Toloi, Mancini, Palomino (57' Djimsiti); Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez (85' Masiello), Ilicic (68' Pasalic); Zapata.

Lazio: Strakosha; Wallace (78' Caicedo), Acerbi, Radu; Marusic (64' Lukaku), Parolo, Badelj (63' Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile

Reti: 1' Zapata (A), 93' Acerbi (L)