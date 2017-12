La Lazio dilaga contro il Crotone: secco 4-0 alla squadra di Zenga

La Lazio di Simone Inzaghi passarà un lieto Natale. I biancocelesti infatti hanno sconfitto per 2-0 il Crotone di Walter Zenga e non perdono così contatto dalle squadre che lottano per raggiungere la Champions e che saranno impegnate alle 15, Inter a Sassuolo e Napoli contro la Sampdoria, e questa sera con il big match tra la Juventus di Allegri e la Roma di Di Francesco. I gol della vittoria portano la firma di Jordan Lukaku, fratello dell'attaccante dello United, e di Ciro Immobile sempre più capocannoniere della squadra di Inzaghi. La Lazio, con questa preziosa vittoria sale a quota 36 punti con ancora una partita da giocare, mentre i calabresi restano fermi a 15 punti.

Il primo tempo è molto equilibrato anche se è la Lazio ad avere il pallino del gioco in mano. Al 5' Luis Alberto chiama al grande intervento Cordaz, mentre al 32' Trotta si divora il gol del vantaggio da pochi metri ma per sua fortuna la sua posizione era irregolare. Nel finale di frazione Parolo si divora il gol del vantaggio calciando sull'esterno della rete da ottima posizione. Nella ripresa, al 56', Ajeti combina una frittata difensiva e splanca la porta a Immobile che serve Lukaku che a porta sguarnita segna l'1-0. Martella al 66' va vicino al gol del pareggio ma la sua palla termina alta. Marusic al 71' si divora un gol incredile da ottima posione mentre al 72' Immobile si divora il gol del 2-0 con il suo diagonale che termina fuori di un soffio alla sinistra di Cordaz. Immobile al 78' fa 2-0 con un bel gol di testa su assist di Lulic: gol numero 16 in campionato per l'ex attaccante del Borussia Dortmund. Nel finale i biancocelesti dilagano con i gol di Lulic, con una bella azione personale, e Felipe Anderson su assist di Parolo