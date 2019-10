Lazio e Atalanta le due squadre che rinunciano ai nuovi acquisti

Roma Stesse facce, stessi risultati. Lazio e Atalanta si ritrovano oggi una contro l'altra per la prima volta dopo la finale di Coppa Italia dello scorso 15 maggio. Quel giorno vinse la Lazio che nemmeno due settimane prima aveva perso in casa proprio contro i bergamaschi. In questi mesi entrambe hanno cambiato poco: i biancocelesti, per non rompere gli equilibri di spogliatoio, oltre a qualche seconda linea hanno provato a inserire un solo titolare (Lazzari) che fatica però a imporsi sul suo antagonista (Marusic); l'Atalanta ha invece dato fiducia alla squadra dello scorso anno, consegnando però a Gasperini ancora più opzioni di scelta nella stesura della formazione. Oggi, per esempio, al posto dell'infortunato Zapata ci sarà Muriel. Lazio e Atalanta hanno quindi deciso di puntare sulla continuità. E se i bergamaschi si ritrovano nuovamente al terzo posto (dove hanno chiuso lo scorso campionato), anche i biancocelesti, attualmente sesti, confermano l'ultimo piazzamento. Tutto come la scorsa stagione, proprio come le due rose. Fra le big Lazio e Atalanta sono infatti le squadre che hanno dato meno spazio ai «nuovi» (i rinforzi biancocelesti hanno giocato appena 517', quelli orobici 736'). Ma se in casa Atalanta i risultati sono più che soddisfacenti, dalle parti di Formello avrebbero forse dovuto sfruttare meglio il mercato. Per evitare che oltre alle stesse facce, a fine stagione ci siano gli stessi risultati. A meno che oggi non arrivi una vittoria che rilanci la banda Inzaghi.