Lazio e Roma danno spettacolo nel derby: finisce 1-1

Finisce 1-1 lo spettacolare derby di Roma tra la squadra di Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi che hanno dato vita ad una Stracittadina davvero entusiasmante, ricca di occasioni da rete, di pali, di agonismo e spettacolo. Al vantaggio giallorosso siglato da Kolarov nel primo tempo, su rigore concesso per il fallo di mano di Milinkovic-Savic, ha risposto Luis Alberto, su assist di Immobile, nella ripresa. Prima frazione più scoppiettante della prima con cinque pali colpiti: tre dai biancocelesti e due dalla Roma con Zaniolo. Le due squadre si sono affrontare a viso aperto e in una cornice di pubblico che ha sicuramente spinto le compagini a dare qualcosa in più: il pareggio può essere considerato sostanzialmente giusto anche se la Lazio ha avuto maggiori chance per colpire. Con questo pareggio la squadra di Simone Inzaghi sale a quota 4 punti in classifica, mentre la Roma va avanti a pareggi e si porta solo a quota due.

Il derby parte subito alla grande con Lucas Leiva che al 3' colpisce un clamoroso palo con un gran tiro dalla distanza, sul tap-in Immobile viene murato in angolo. Passano due minuti ed è la Roma a colpire il palo con Zaniolo con un sinistro rasoterra al veleno che non avrebbe lasciato scampo a Strakosha. La partita svolta al 16' con il tocco di mano di Milinkovic-Savic punito da Guida con il calcio di rigore. Dal dischetto l'ex Kolarov fulmina Strakosha. Immobile sfiora il gol al 21' ma Pau Lopez è bravo a dirgli no e al 25' ecco il terzo legno della partita colpito da Immobile con un tiro potente che colpisce il palo interno poco sotto l'incrocio dei pali. Passano pochi secondi e la Lazio colpisce il suo terzo palo della sfida con Correa che disegna un bel tiro a giro che si stampa ancora sul montante. La gara dei pali non è finita, però, con Zaniolo che ne colpisce un altro, il quinto in meno di mezz'ora, con un sinistro chirurgico che viene fermato solo dalla sfortuna.

Nella ripresa è sempre un attivissimo Zaniolo ad andare al tiro appena fuori area: palla alta sopra la traversa. Lucas Leiva prova un tiro a giro al 50' ma Pau Lopez risponde presente e al 58' Lazzari la mette sull'esterno della rete con un colpo di testa su assist tagliato di Radu. Il pareggio della Lazio è nell'aria e arriva poco dopo con Luis Alberto che fulmina il portiere della Roma sull'assist al bacio di Immobile che era stato precedentemente innescato da Milinkovic-Savic che aveva rubato una gran palla a Kolarov. Ancora Luis Alberto penetra centralmente al 61' ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Correa fa tutto bene al 64', entra in area di rigore della Roma e va al tiro di sinistro: Pau Lopez dice no all'argentino della Lazio. La Lazio segna il 2-1 al 92' con Lazzari ma la rete viene annullata in quanto il pallone crossato da Jony era uscito fuori dal campo.

Il tabellino

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe (37' Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (71' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (78' Jony); Immobile, Correa

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under (67' Pastore), Zaniolo (79' Santon), Kluivert; Dzeko

Reti: 17' Kolarov (R), 58' Luis Alberto (L)

