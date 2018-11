Sassuolo e Lazio non si fanno male: finisce 1-1

Un punto a testa per Sassuolo e Lazio in un match dal grande equilibrio, al gol di Parolo risponde Ferrari, tutto nel quarto d'ora del primo tempo.

Sfida dal sapore europeo al Mapei Stadium tra il Sassuolo, rivelazione del campionato e la Lazio che conquistati i sedisimi di Europa League, può concnetrarsi sulla corsa Champions. schieramtenti speculari per le due squadre, De Zerbi sceglie la difesa a 3 e il tandem d'attacco Berardi-Boateng mentre Simone Inzaghi conferma il solito 3-5-2 con Luis Alberto in appoggio al bomber Immobile.

Inizio pirotecnico del match, biancocelesti in vantaggio al 7', Luis Alberto conclude a botta sicura ma trova Ferrari che respinge sulla linea di porta ma arriva l'accorrente Parolo pronto a ribadire in gol. Immediata la reazione degli emiliani, al 15' Lirola pennella dalla destra un cross perfetto, stacco imperioso del centrale Ferrari che batte Strakosha. Al 28' Lazio vicina al gol, Immobile involatosi sulla destra incrocia con un violenta conclusione ma la sfera si infrange sul palo. Termina il primo tempo con le due squadre sull'1-1. Comincia la ripresa senza sussulti, Simone Inzaghi gioca la carta Correa per ravvivare la manovra. Al 70' si fa vivo il Sassuolo, bella conclusione di Duncan ma Strakosha è pronto e salva il risultato. Nel finale si abbassano i ritmi con le due squadre, che non riescono a creare pericoli. La partita finisce 1-1 con il Sassuolo che si porta a 19 punti mentre la Lazio a quota 22.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli, Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi (68' Duricic), Locatelli, Adjapong (81' Rogerio); Berardi, Boateng (85' Babacar). All. De Zerbi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Leiva (78' Berisha), Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic (73' Lukaku); Luis Alberto (56' Correa), Immobile. All. S. Inzaghi.

MARCATORI: 7' Parolo (L), 15' Ferrari (S)