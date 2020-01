Lazio, l'ostacolo Samp per restare in scia scudetto

Giacomo Puglisi

Roma Una giornata interlocutoria. Con alcune bucce di banana sparse. La Serie A è giunta alla prima partita del girone di ritorno, quando i punti, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti, sono pesanti. Per questo la Lazio, rivelazione della prima parte di stagione, deve tenere alta la concentrazione: dopo 10 vittorie di fila (record storico per il club biancoceleste), oggi ospiterà la Sampdoria del romanista Ranieri. I blucerchiati hanno trovato una certa stabilità difensiva (nelle ultime tre trasferte hanno preso gol solo a Cagliari) e vista la probabile assenza di Correa, l'uomo perfetto per aprire le retroguardie avversarie, la partita per la Lazio (che non avrà cambi offensivi) si complica terribilmente. L'ostacolo Sampdoria, alla vigilia di una settimana che porterà i biancocelesti ad affrontare il Napoli (quarti di Coppa Italia in gara secca) e il derby, va però superato.

Turno apparentemente favorevole, ma in realtà insidioso, anche per il Napoli di Gattuso: i partenopei hanno conquistato solo due punti nelle ultime cinque gare giocate al San Paolo. L'ambiente d'altronde, fra una polemica e l'altra, è ostile. Partono favorite anche le altre big, tutte impegnate domani: il nuovo Milan firmato Ibrahimovic ospita, alle 12.30, l'Udinese. Lo svedese non segna a San Siro dal 6 maggio 2012, doppietta contro l'Inter. Trasferte e situazione mentale sovrapponibile per Roma e Inter: i giallorossi, che nel turno scorso sono scivolati al quinto posto, sono impegnati col Genoa, i nerazzurri, che hanno visto la Juventus staccarsi in testa alla classifica, sono ospiti del Lecce che viene da quattro sconfitte di fila. Squadre pericolanti ma anche pericolose da affrontare. Chiude il turno la Juve che ospita il Parma: altra sfida apparentemente semplice che può però trasformarsi in una buccia di banana.