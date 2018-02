La Lazio passeggia sulla Steaua Bucarest: 5-1 e ottavi di Europa League conquistati

La Lazio di Simone Inzaghi è tornata prepotentemente a fare la voce grossa. I biancocelesti hanno rimontato ampiamente l'1-0 maturato nell'andata contro la Steaua Bucarest. I padroni di casa hanno rifilato un secco e perentorio 5-1 frutto della tripletta di Ciro Immobile al gol numero 31 in 29 partite giocate in tutte le competizioni. Le altre reti portano la firma di Bastos e di un ritrovato Felipe Anderson che al momento della sostituzione, per un leggero infortunio, ha abbracciato Simone Inzaghi sancendo così la pace. Per i rumeni in gol, come all'andata, Gnohere. Con questo successo la Lazio stacca il passa meritato per gli ottavi di finale di Europa League e si conferma una delle grandi sorprese di questa stagione.

La Lazio parte subito forte con Immobile che si mangia l'1-0 dopo 5 minuti. Passano solo due minuti però e il capocannoniere del campionato fa male ai rumeni con un destro che non lascia scampo a Vlad, assist di Lulic. La Steaua reagisce all'11' ma al 18' è Parolo a divorarsi il gol del 2-0 con un sinistro in bocca al portiere ospite. Ancora Immobile tra il 19' e il 21' si mangia due grandi occasioni da rete per stendere la Steaua ma il gol del vantaggio arriva al 35' con Bastos, subentrato a Caceres. L'angolano svetta di testa su angolo calciato da Luis Alberto e manda in visibilio i tifosi. Immobile al 43' la chiude quasi definitivamente con il gol del 3-0 su assist al bacio di Felipe Anderson. Nella ripresa la Lazio va subito sul 4-0 con il tiro radente di destro di Felipe Anderson al 52'. Due minuti dopo Coman colpisce il palo, mentre Lulic al 55' manca il 5-0 con Vlad che gli dice no. Il 5-0 arriva al 71' ancora con Immobile che riceve palla da Felipe Anderson, sterza e scherza Vlad con un tocco di sinistro.