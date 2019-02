Lazio-Udinese rinviata: 'colpa' della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia

La Lazio di Simone Inzaghi è riuscita ad avere la meglio sull'Inter di Luciano Spalletti e si è così qualificata per le semifinali di Coppa Italia dove affronterà il Milan di Gennaro Gattuso. I biancocelesti non erano favoriti sulla carta ma sono riusciti ad avere la meglio sui nerazzurri e questa cosa avrà ripercussioni sul calendario di Serie A: la partita del 25 febbraio contro lUdinese di Davide Nicola infatti è stata rinviata a data da destinarsi.

Non si sa ancora quando si potrà giocare perchè il tutto dipenderà dal cammino della Lazio sia in Coppa Italia che in Europa League. Se i biancocelesti dovessero approdare sia in finale di Coppa Italia che in quella Europa League, la Lega Calcio dovrebbe trovare una soluzione straordinaria, perché non ci sarebbero posti liberi nell'attuale calendario. La Lazio giocherà l'andata delle semifinali della coppa nazionale al Giuseppe Meazza contro il Milan il 27 febbraio, cioè solo due giorni dopo aver giocato contro l'Udinese e questa cosa non è possibile perchè ci vogliono tre giorni di riposo tra una partita e l'altra. Impossibile anticipare la gara contro l'Udinese a domenica 24 perchè lo stadio Olimpico sarà occupato dalla Nazionale italiana di rugby, che ospiterà l'Irlanda nel Sei Nazioni.