La Lazio vince a 2-1 a Cagliari: decidono Luis Alberto e Correa

Una Lazio autoritaria vince 2-1 a Cagliari grazie ai gol di Luis Alberto e Correa e si porta a 58 punti in classifica ad un punto da Roma e Milan.

Sfumata la Champions Lague, Simone Inzaghi fa turnover in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e schiera in porta il portiere Proto, in attacco spazio alla coppia Caicedo-Correa, Immobile parte dalla panchina così come Leiva. Out anche Milinkovic-Savic. Manca un solo punto alla salvezza matematica al Cagliari che, dopo le sconfitte contro Roma e Napoli, vuole raggiungere a tutti i costi l'obbiettivo, Maran recupera Klavan in difesa e schiera Barella sulla trequarti, in attacco ci sono Pavoletti e Joao Pedro.

Parte decisamente meglio la Lazio, che nella prima mezz'ora costruisce tre nitide palle gol, due con Caicedo una con Luis Alberto. Dopo una manciata minuti l'attaccante ecuadoregno, lanciato da Correa, manda alto di poco sopra la traversa. Nella seconda occasione: grande giocata di Luis Alberto, che serve Caicedo ma la conclusione di prima intenzione sfortunatamente la schiena di Parolo. La chance migliore però è per Luis Alberto: lo spagnolo, libero in area di rigore, spare alle stelle da ottima posizione. Dopo il clamoroso errore, Luis Alberto si riscatta e trova la rete del vantaggio, lo spagnolo apre il destro e piazza il pallone nell'angolino basso dove Cragno non può arrivare. Il primo tempo termina 1-0 in favore della Lazio. Vantaggio meritato per i biancocelesti, che avrebbero potuto segnare altri gol.

Al 54' della ripresa arriva il raddoppio laziale, Marusic avvia il contropiede della Lazio, pallone per Luis Alberto lancia in velocità Correa. Imparabile la conclusione a incrociare dell'argentino che ritrova il gol dopo oltre 5 mesi. Il Cagliari prova a reagire al 71', gran palla in area per Deiola che sottomisura batte a colpo sicuro ma Proto gli sbarra la strada deviando in angolo. Ci provano ancora i rossoblu ma all'80' il colpo di testa di Cerri è deviato in angolo da Marusic. Ultimo sussulto nel recupero, azione personale di Castro che mette in area per Pavoletti che incorna di testa sorprendendo Proto. Il match si riapre ma ormai non c'è più tempo, tre punti importanti per la Lazio in ottica Europa League, Cagliari ancora fermo a 40 punti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini (57' Bradaric), Padoin (58' Cerri); Barella; Pavoletti, João Pedro (78' Castro). Allenatore: Maran

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (74' Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (62' Cataldi), Luis Alberto (84' Immobile), Lulic; Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

MARCATORI: 31' Luis Albero (L), 53' Correa (L), 91' Pavoletti (C)

