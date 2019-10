Il Lecce ferma la Juventus: finisce 1-1 al Via del Mare

La Juventus di Maurizio Sarri sbatte sul muro eretto dal Lecce di Fabio Liverani che impone il pareggio per 1-1 ai bianconeri che escono dal via del Mare con un punto e con tanta amarezza per le occasioni da rete sprecate. La gara è stata dura, combattuta e difficile per la Juventus che ha trovato di fronte a sè un Lecce che ha provato a giocarsela alla pari e con le sue armi a disposizione. L'assenza di Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo da Sarri, è alla fine risultata un'assenza pesante nell'economia del gioco dei torinesi che perdono così una ghiotta occasione per distanziare l'Inter. Con questo pareggio i bianconeri salgono a quota 23 punti in classifica e rischiano il sorpasso da parte dell'Inter che in caso di vittoria alle ore 18 contro il Parma di Roberto D'Aversa si prenderà la vetta della classifica. Il Lecce continua a scalare pian piano la classifica e sale a quota punti e ottiene un risultato importante in ottica salvezza.

Majer al 3' va al tiro di prima intenzione con Szczesny che respinge con i pugni. La Juventus sale di tono e segna il gol del vantaggio al 15' con Higuain ma viene annullato per posizione di fuorigioco e grazie al Var. I bianconeri continuano a premere ma complice il Lecce si chiude bene. Al 40' i bianconeri si costruiscono una grande occasione con Danilo che invece di calciare in porta sforna un assist per un compagno che non c'è e il primo tempo si conclude sullo 0-0.

Nella ripresa Petriccione commette fallo da rigore su Dybala, all'inizio valutato fuori dall'area di rigore. Il Var invece segnala il penalty per i bianconeri con Dybala che segna l'1-0. Passano 4 minuti e de Ligt commmette fallo da rigore complice un braccio troppo alto e dal dischetto Mancosu non sbaglia per l'1-1. Bernardeschi ci prova ancora al 61' scarta Gabriel ma poi calcia sul palo. Bonucci si mangia un gol al 74' calciando fuori di poco, mentre al 77' è Dybala con un destro a giro a mettere paura al Lecce: ma esce fuori di poco. Il forcing finale della Juventus non produce più niente fino al 98': finisce 1-1 al Via del Mare.

Il tabellino

Lecce: Gabriel; Meccariello (71' Rispoli), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (58' Tabanelli); Mancosu; Babacar, Farias (46' Lapadula)

Juventus: Szczesny, Danilo (58' Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can (71' Rabiot), Pjanic (65' Khedira), Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain

Reti: 50' Dybala (J)

