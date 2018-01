Lega calcio infuocata: Marotta-Lotito vengono quasi alle mani

Sono giorni molto caldi per il calcio italiano dato che la Lega Calcio e la Figc non hanno trovato ancora un accordo circa la nuova nomina del Presidente federale. Anche per quanto concerne i diritti televisivi è tutto bloccato e ad oggi non sembra che una soluzione sarà trovata a stretto giro di vite. Le tensioni tra i club e i vari protagonisti sono sempre crescenti ma secondo quanto riporta la Repubblica sarebbe successo qualcosa di clamoroso.

Claudio Lotito, Presidente della Lazio e Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, infatti, sarebbero praticamente venuti alle mani per via delle loro divergenze. Secondo una prima ricostruzione, il numero uno del club biancoceleste, visto la mancanza di accordi, avrebbe sbottato parlato in romanesco con il dirigente bianconero che avrebbe provato ad aggredirlo. I due sarebbero poi stati divisi a fatica dagli altri partecipanti all'assemblea anche se il condizionale resta comunque d'obbligo e si attendono le dichiarazioni dei diretti interessati.