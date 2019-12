Lega Serie A, Giancarlo Abete nominato nuovo commissario

Giancarlo Abete, vecchia conoscenza della Figc, è il nuovo commissario ad acta della Lega calcio di Serie A e prende il posto del dimissionario Mario Cicala che nella serata di ieri aveva rassegnato le dimissioni per una questione di conflitto di interessi. Il consiglio federale della Figc, in corso in via straordinara, ha appena nominato il 69enne romano che aveva ricoperto già la carica di presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio per due mandati, tra il 2007 e il 2014, e nel maggio del 2018 si era anche ricandidato ma non fu letto dato che aveva già ricoperto per tre volte il ruolo.

Ieri sera l'ex magistrato aveva rassegnato le dimissioni dopo solo 15 giorni dalla sua elezione avvenuta lo scorso 2 dicembre. Cicala era stato eletto come commissario ad acta della Lega Serie A con il compito di individuare un nuovo presidente dopo le rumorose e scomode dimissioni di Gaetano Miccichè. La scelta di Cicala aveva però fatto storcere il naso a molti per via di un presunto conflitto di interessi riconducibile al ruolo di supplente nel Consiglio di sorveglianza della Lazio di Claudio Lotito per il triennio 2019-2022 e di cui non aveva fatto alcun cenno nel suo curriculum.

La carriera del prescelto

Il nome di Abate era stato inserito in una lista di altri nomi illustri tra cui quelli dell'attuale Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, e di Marco Brunelli, direttore generale della Figc. Il nome del 69enne romano sui cui spingeva e molto Gabriele Gravina, però, era già dalla tarda serata di ieri dato come favorito e oggi l'ha spuntata nel vertice fiume avvenuto in via Allegri a Roma. Abete aveva rassegnato le sue dimissioni anticipate nel 2014 dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale brasiliano.

Abete è imprenditore nel settore grafico, editoriale dell'informazione e nel corso della sua carriera è stato anche deputato nella nona e decima legislatura, dal 1979 al 1992 con Democrazia Cristiana. Dal 1989 al 1990 è stato a capo del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed è stato anche a capo del settore tecnico della Lega Professionisti Serie C. Fece anche il capo delegazione della nazionale italiana di calcio in Germania nel 2006 quando gli azzurri di Marcello Lippi vinsero il mondiale in finale contro la Francia di Raymond Domench battuta poi ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il 22 marzo 2011 è stato anche eletto come vicepresidente UEFA.

