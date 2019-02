L'ex agente di Icardi accusa Wanda: "Ha perso umiltà per colpa sua"

I rapporti tra Icardi e l'Inter ultimamente non sembrano essere proprio rosei. A mettere il dito nella piaga ci ha pensato Abian Morano, ex agente di Mauro, che ha accusato Wanda Nara: " Fino a quando non è arrivata nella sua vita Wanda, non era cambiato nulla. Era umile, con gli amici di sempre e voleva migliorarsi nel mondo del calcio. Adesso ha cambiato il modo di vedere la vita, ha perso la sua umiltà e ha un ritmo di vita che personalmente credo non sia quello adeguato ".

Tutta colpa di Wanda