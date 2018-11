L'ex di Dybala ci torna su: "Paulo mi tradiva e me ne sono andata via di casa"

Paulo Dybala ha ritrovato la fiducia in se stesso e si è ripreso la Juventus. La Joya contro il Milan non ha segnato ma ha giocato una buona partita ed ha sfiorato il gol su punizione, cogliendo un palo esterno. L'argentino di Laguna Larga dopo aver lasciato la sua ex Antonella Cavalieri ha avuto diversi flirt ma pare che ora sia fidanzato con Oriana Sabatini, nipote della famosa tennista argentina Gabriela Sabatini. In campo va tutto bene e anche nella vita privata le cose vanno a gonfie vele anche se la sua ex è tornata a pizzicare l'ex attaccante del Palermo.

Antonella Cavalieri, infatti, ha sofferto molto la rottura con Dybala ed è tornata a parlare della fine della storia con l'attaccante della Juventus: "La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata". Ora per la bella argentina c'è un progetto interessante visto che farà parte di un film che si girerà ad Abu Dhabi: “Molto felice di essere qui e soprattutto di essere parte di questo film fantastico. Working in Abu Dhabi.” Infine, la Cavalieri ha spiegato come voglia lavorare nel mondo dello spettacolo in Italia: "Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv… questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara… magari succede anche a me”.