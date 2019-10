L'ex moglie di Cipollini: "In una lite, mi puntò una pistola alla tempia"

Botte, insulti e maltrattamenti, accompagnati spesso da minacce di morte. Sarebbero stati questi gli ingredienti degli ultimi anni del matrimonio tra Mario Cipollini, ex campione di ciclismo, e Sabrina Landucci. Almeno secondo quanto racconta l'ex moglie, che ha testimoniato nella seconda udienza del processo in cui Cipollini è imputato per stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Landucci ha raccontato una serie di episodi violenti. Uno dei più drammatici risale a poco prima della separazione. " Eravamo nella nostra di Monte San Quirico, vicino a Lucca - ha raccontato la donna- e quel giorno abbiamo avuto un ennesimo litigio" . Il motivo sembrerebbe essere stato la gelosia di Sabrina che, vedendo rincasare il marito alle sei del mattino, aveva paura di un tradimento. La reazione di Cipollini ai sospetti della moglie è stata violenta: " Mi ha picchiata e trascinata in camera. Poi mi ha puntato una pistola carica alla tempia ". Secondo quanto racconta, sarebbe rimasta per diverso tempo sotto la minaccia dell'arma e non era nemmeno la prima volta che succedeva.

Le violenze erano frequenti. L'ex moglie racconta di come Cipollini si pentisse sempre dei maltrattamenti, salvo poi ricominciare da capo con botte e minacce. Anche dopo la separazione, l'ex campione avrebbe continuato con atti persecutori, inseguimenti e minacce. Ora, è imputato per stalking, lesioni e maltrattementi.