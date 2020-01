"Liberatelo per il bene di tutti": Giggs spinge Pogba alla Juve. E la Juve offre Rabiot

Il fronte Pogba spacca Manchester in due. Il giocatore francese e il club sono sempre più distanti. L'infortunio alla caviglia continua a far discutere e il più che probabile intervento chirurigico - che terrà il centrocampista lontano dai campi per almeno un mese - di certo non aiuto a placare gli animi.

Anche la leggenda spinge per l'addio

Nel caos generale, la Juventus osserva. Paratici e Nedved di certo non tenteranno alcuna mossa affrettata. Non serve. Infatti, Pogba e i bianconeri si conosco molto ma molto bene. Quell'intesa scattata nel 2012 e mai conclusa, nonostante il passaggio ai Red Devils, è la chiave che potrebbe sbloccare un nuovo matrimonio. Ovviamente la parola finale spetta al presidente Ed Woodward. Come Marotta, Paratici non ha mai nascosto che il ritorno del Paul sia un'ipotesi. Ma si deve aspettare il momento giusto.

I suoi atteggiamenti irriverenti e insofferenti nei confronti dello United sono evidenti: ogni volta che può raggiunge i famigliari piuttosto che stare vicino ai compagni di squadra. Comportamenti che negli anni hanno creato tenioni e irritazioni attorno al nome del francese. C'è anche da ricordare che Pogba non è mai stato amato dalle leggende del Manchester. Soprattutto quelle più vicino a Sir Alex Ferguson, che probabilmente non hanno mai digerito quel primo tradimento a 18 anni, quando salutò e andò alla Juventus a parametro zero.

E ora quando la tensione sembra aver toccato soglie mai viste prima arriva l'ultima stoccata. Di chi? Dell'uomo che unisce Solskjaer e Ferguson: Ryan Giggs, attuale ct del Galles e opinionista tv in Gran Bretagna. L'ex centrocampista è intervenuto sulla situazione e ha detto: " Mi spiace per il tecnico che deve continuare a rispondere a domande su Pogba. La squadra è in un buon momento, anche senza di lui. Ha fatto bene per alcune partite, ma al momento il suo atteggiamento è contrariante. Io lo lascerei andare per il bene di tutti ", come si legge su Tuttosport.

La Juventus, secondo quanto riferisce DailyStar, sarebbe pronta a offrire Adrien Rabiot e 70 milioni di euro per avere Paul Pogba dal Manchester United. L'altro francese non si è ancora inserito e potrebbe diventare una pedina fondamentale per arrivare al connazionale. Ora non resta che capire se la trattativa prenderà il via e se davvero ci sarà un Pogba bis.