Lindsey Vonn fa il suo appello: "Chi vuole essere il mio San Valentino"

Lindsey Vonn è una delle sciatrici più forti in circolazione. La bella 33enne statunitense si giocherà sicuramente una medaglia ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, e la sua concentrazione è massima. L'ex di Tiger Woods, però, è anche una ragazza spiritosa e nel giorno di San Valentino ha trovato anche il modo per scherzare. La classe '84 nata Kildow, infatti, su Twitter ha fatto un appello per cercare qualcuno che si faccia avanti per corteggiarla.

Al cinguettio della sciatrice, però, pare abbiano risposto in tanti desiderosi di essere "Il San Valentino" della fuoriclasse americana: "Pare sia San Valentino... Me ne sono completamente dimenticata perché sono ai Giochi e single. Qualcuno tra i single in giro vorrebbe essere il mio San Valentino?".

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? #worthashot