L'Inter affonda il colpo: prima Dzeko e poi Barella per Conte

L'Inter ha fretta e corre veloce per dare ad Antonio Conte una squadra competitiva su tutti i fronti dato che la stagione 2019-2020 dovrà essere quella del definitivo riscatto in casa nerazzurra dopo anni di vacche magre. Piero Ausilio e Beppe Marotta ci hanno messo cinque giorni ad esonerare Luciano Spalletti per far spazio al tecnico salentino che avrà il compito di riportare in alto un club che non vince un titolo dal 2011. Il primo colpo di mercato è stato Diego Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid ma entro fine giugno si attendono tanti colpi di mercato in casa Inter.

Il club di Corso Vittorio Emanuele, però, entro il 30 giugno dovrà rientrare di 40 milioni di euro di plusvalenze per mettere definitivamente a posto i conti e per essere a posto con l'Uefa in tutto e per tutto. C'è da valutare la posizione di Mauro Icardi dato che ad oggi pare difficile possa restare a Milano e su di lui ci sono solo due club: Juventus e Atletico Madrid, più difficile vederlo al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku dato che i Red Devils non ci sentono, non vogliono scambi ma solo cash per il loro gigante belga. Il sogno dei tifosi sarebbe quello di scambiare il bomber di Rosario con Paulo Dybala ma questa operazione potrebbe essere rischiosa per entrambe le società.

Questa, però, sarà la settimana di Edin Dzeko con l'Inter che ha intenzione di non superare i 12-13 milioni di euro dato che il bosniaco a marzo compirà 34 anni. La Roma vorrebbe 20 milioni di euro ma la sensazione è che i giallorossi si accontenteranno dell'offerta nerazzurra pur di cedere un calciatore che ha concluso il suo ciclo nella Capitale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, poi, l'Inter vorrebbe affondare il colpo anche per Nicolò Barella ma il Cagliari lo valuta 45-50 milioni di euro con Marotta e Ausilio che hanno intenzione di inserire contropartite tecniche per abbassare le pretese dei sardi: con Alessandro Bastoni, Eder e denaro la trattativa potrebbe presto sbloccarsi.