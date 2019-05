L'Inter batte il Chievo Verona 2-0: terzo posto e Champions sempre più vicina

L'Inter di Luciano Spalletti doveva vincere e puntualmente l'ha fatto contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo, ormai già retrocesso da settimane in Serie B. I gol della vittoria portano la firma di Politano, nel primo tempo, e di Perisic a quattro minuti dal novantesimo. La partita è stata a senso unico con i nerazzurri che hanno fatto però fatica a scardinare la difesa eretta dai clivensi. Con questo successo prezioso l'Inter si riprende il terzo posto in classifica ai danni dell'Atalanta che sabato aveva scalzato la squadra di Spalletti. Ora i nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio su Roma e Milan a sole due giornate dalla fine del campionato: con una vittoria tra Napoli, in trasferta, ed Empoli in casa arriverà la matematica qualificazione in Champions League.

L'Inter parte lenta e al 10' ci prova Nainggolan ma il suo tiro viene murato, Leris ci prova al 16' ma il suo tiro termina a lato. Il tiro di Nainggolan al 22' viene deviato in angolo mentre al 28' Semper respinge con i piedi il tiro di sinistro di Perisic. Al 39' l'Inter passa in vantaggio con il bel mancino di Politano che di sinistro batte il numero uno del Chievo sfruttando il rimpallo a suo favore. Nella ripresa Vignato ci prova con un tiro a giro al 52' e al 57' Politano chiama alla grande parata Semper che poi si ripete sul tentativo di Perisic. Perisic colpisce il palo al 64' e al 69' il tiro di Cedric viene deviato in angolo. Rigoni viene espulso al 76' per doppio giallo e all'86' l'Inter segna il 2-0 con Perisic che la mette in rete dopo il palo colpito da Cedric. Al 91' Gagliardini chiama alla parata Semper e al 95' ancora Perisic ci prova dalla distanza ma il suo tiro termina fuori.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah, Borja Valero, Vecino (65' Gagliardini), Politano (61' Candreva), Nainggolan, Perisic, Icardi (79' Lautaro Martinez)

Chievo Verona: Semper; Depaoli, Tomović (78' Jaroszynski) , B.Cesar, Bani; Léris, N.Rigoni, Hetemaj; Vignato (80' Pellissier); Meggiorini, Grubac (51' Kiyine)

Reti: 39' Politano (I), 86' Perisic (I)