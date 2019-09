L'Inter batte la Lazio e svetta a punteggio pieno

L'Inter batte la Lazio e si aggiudica la prima posizione della classifica in solitaria a punteggio pieno. Buona la gara da parte dei nerazzurri che sono riusciti a respingere ogni offensiva avversaria ottenendo tre punti grazie alla rete di Danilo D'Ambrosio arrivata al 23'. Nella seconda frazione di gioco i ragazzi di mister Conte hanno letteralmente arginato gli ospiti: da segnalare l'ingresso in campo di Alexis Sanchez al posto di Romelu Lukaku, autore di una prestazione più che positiva. Il Biscione ora si concentrerà per la trasferta contro la Samp, in programma sabato 28 settembre alle ore 18.

Cade il Napoli, bene la Fiorentina

Nel turno infrasettimanale si registra inoltre la clamorosa sconfitta rimediata dal Napoli al San Paolo contro il Cagliari: la marcatura di Castro al minuto 87 ha messo ko i partenopei, fermi ora a quota 9 punti. La Fiorentina vince col brivido: i gol di Pezzella e Chiesa sarebbero potuti non bastare, dato che la Sampdoria ha infine accorciato le distanze con Bonazzoli. Pareggio a reti bianche tra Genoa e Bologna: partita equilibrata tra le compagini in questione. Cruciale il rigore sbagliato da Sansone. Il Parma si salva allo scadere: dopo l'errore fatale di Inglese dagli undici metri, l'autogol di Bourabia ha consegnato la vittoria ai ducali. Il Lecce fa tris esterno ai danni della Spal: la doppietta di Mancosu e la firma di Calderoni rendono vana la rete di Di Francesco. La quinta giornata del campionato di Serie A 2018/19 si chiuderà domani, giovedì 26 settembre, con la sfida tra Torino e Milan alle 21.

