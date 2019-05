L'Inter blinda Skriniar: ufficiale il rinnovo fino al 2023

Milan Skriniar è sicuramente uno dei difensori più forti in Serie A, ma anche in Europa, e l'Inter con oggi ha dato un segnale importante ai più grandi club europei: il centrale slovacco non si tocca. Le parti, infatti, già da tempo erano d'accordo sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2023 con adeguamento e oggi questa notizia che era già nell'aria da settimane è stato reso ufficiale dalla società nerazzurra con un comunicato ufficiale: "Insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e l'Inter hanno gli stessi orizzonti. Ed è per questo che FC Internazionale Milano ha prolungato il contratto del difensore slovacco fino al 30 giugno 2023"

Skriniar si è poi concesso ai microfoni di Sky e si è mostrato felice e soddisfatto per questo rinnovo di contratto fortemente voluto: "Sono contento di questo rinnovo e orgoglioso di poter vestire questa maglia per altri tre anni. Nel calcio a volte le cose vanno in fretta. Sono stato fortunato a fare abbastanza bene le prime partite, mister, società e tifosi mi hanno dato fiducia e ho giocato tutte le partite. Ora la stagione non è ancora finita, pensiamo a centrare l'obiettivo". Skriniar andrà a guadagnare 3 milioni di euro netti più bonus che lo porterebbero a gudagnare 3,5 milioni di euro netti a stagione.