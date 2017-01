L'Inter brucia la Juventus per Gagliardini: all'Atalanta 25-27 milioni di euro

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha chiuso col botto il 2016: i nerazzurri occupano il sesto posto in classifica a quota 32 punti, a meno 3 dal terzo posto occupato dal Napoli. Diversi giovani talenti si stanno ben distinguendo tra le fila della Dea: da Caldara a Conti, passando per Kessié fino ad arrivare a Roberto Gagliardini, oggetto dei desideri dell'Inter di Stefano Pioli e della Juventus di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha superato la Juventus nella corsa a Gagliardini e a breve ratificherà l'accordo con l'Atalanta di Percassi. Entro le prossime 24-48 ore il 22enne vestirà sempre di nerazzurro ma si trasferirà da Bergamo a Milano. L'operazione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione per una cifra compresa tra i 25 e i 27 milioni di euro, comprensivi di bonus, Pioli avrà dunque a disposizione uno dei giovani centrocampisti italiani più promettenti in circolazione, ma non è finita qui perché entro il 31 gennaio la rosa nerazzurra verrà rinforzata ulteriormente ma verrà anche sfoltita.