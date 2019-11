L'Inter cala il tris contro lo Slavia Praga: 1-3 e ancora in corsa per gli ottavi

L'Inter di Antonio Conte è ancora viva in Champions League. I nerazzurri vincono con merito per 3-1 sul campo dell'ostico e ben organizzato Slavia Praga e salgono così a quota 7 punti in classifica, al secondo posto con il Borussia Dortmund sconfitto dal Barcellona di Ernesto Valverde per 3-1. I gol della vittoria, come sempre, portano la firma di Lautaro Martinez autore di una doppietta e Romelu Lukaku, con in mezzo il rigore realizzato dal capitano ceco Soucek al 36' della prima frazione di gioco. L'Inter ha saputo soffrire, ha colpito due traverse con Lukaku e Brozovic e si è visto annullare due gol al gigante belga nel primo tempo con Marciniak che è tornato indietro nell'azione grazie al Var concedendo poi il rigore ai padroni di casa e nell'ultima azione di partita. Con questa vittoria l'Inter è momentaneamente al secondo posto ma nell'ultimo turno servirà vincere in casa contro il Barcellona già qualificato e da primo del girone agli ottavi di Champions League. Ai nerazzurri in realtà basterà anche fare lo stesso risultato del Borussia che nell'ultimo turno ospiterà lo Slavia Praga già fuori da tutto: l'Inter infatti è in vantaggio negli scontri diretti rispetto ai tedeschi. Con questa voglia, questa grinta e con un Sensi in più nel motore il passaggio del turno non è così impossibile.

Lo Slavia Praga parte forte e al 5' Husbauer stacca tutto solo in area di rigore ma la sua conclusione termina di poco fuori alla di Handanovic. Al 10' Borja Valero serve Lautaro che tira di prima intenzione: la palla esce fuori di un soffio. Al 19' l'Inter passa in vantaggio con Lautaro Martinez che gira benissimo un bel cross di Lukaku autore di una bella azione di pura potenza e qualità. Al 34' Olayinka va giù in area di rigore sul contatto con de Vrij ma l'arbitro Marciniak lascia correre e sullo sviluppo dell'azione Coufal regala la palla a Lautaro che serve Lukaku che segna il 2-0. Il direttore di gara però torna sui suoi passi e va a rivedere le immagini al Var e concede il rigore. Dal dischetto Soucek fa secco Handanovic.

Nella ripresa Candreva pennella un bel cross per Lukaku che prova uno strano colpo di tacco con la sfera che esce di poco: il belga era però in offside. Al 55' Brozovic salta due uomini e va al tiro di sinistro dal limite dell'area: palla fuori. Il tiro di Masopust viene deviato da un difensore dell'Inter con Handanovic che si supera con un grande parata in angolo. Al 65' gran cross di Candreva per Lukaku che decolla di testa ma la palla si stampa sulla traversa. Brozovic ci prova con un tiro dalla distanza al volo ma la traversa dice ancora no ai nerazzurri. Borja Valero perde un pallone sanguinoso al 73' e lancia in porta Masopust: miracoloso con i piedi Handanovic. Lukaku serve di petto Lautaro al 74' con il Toro che va al tiro di destro che per poco non si insacca alla destra di Kolar. Lukaku manda inp orta Lautaro Martinez al 78' con l'ex Racing che va via in velocità sul suo avversario ma apre troppo il sinistro e termina fuori. All'81' Lazaro lancia Lukaku che approfitta della scivolata di un difensore avversario si invola, salta il portiere e deposita in rete. L'Inte rischia tanto all'83' con un giocatore dello Slavia che la mette fuori da pochi passi. Al minuto 88' la chiude Lautaro con un gran gol al volo di destro su assist di esterno sinistro di Lukaku. Il gigante belga segna il gol del 4-1 al 92' con una bella azione personale culminata con un sinistro che non lascia scampo a Kolar. L'arbitro poi annulla per la posizione di offside.

Il tabellino

Slavia Praga: Kolar; Frydrych, Coufal, Boril, Kudela; Sevcik, Soucek; Masopust, Husbauer (70' Zeleny), Stanciu (58' Traorè); Olayinka.

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, Candreva, Borja Valero (76' Gagliardini), Brozovic, Vecino (80' Esposito), Biraghi (76' Lazaro), Lautaro Martinez, Lukaku

Reti: 19' e 88' Lautaro Martinez (I), 36' Soucek (S), 81' Lukaku (I)

