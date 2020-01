L'Inter celebra il capodanno cinese. Il video di Conte spopola sul web

L'Inter di Antonio Conte vuole rialzarsi prontamente dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lecce e nei prossimi giorni avrà due sfide delicatissime per il prosieguo della stagione. La prima partita si disputerà al Meazza, domenica all'ora di pranzo, in campioanto contro il Cagliari di Rolando Maran e la seconda mercoledì 29 gennaio sempre in casa contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia.

I nerazzurri vogliono ottenere due vittorie per riprendere la marcia interrotta da due settimane in campionato e per staccare il pass per le semifinali della tanto ambita coppa nazionale (l'Inter nel caso si qualificasse incontrerà la vincente del match di questa sera tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Napoli di Gennaro Gattuso).

La famiglia Zhang sta cercando di costruire qualcosa di fantastico sia a livello sportivo che a livello del marchio che è cresciuto in maniera esponenziale ovunque in questi mesi, Cina compresa. Il club nerazzurro attraverso il suo sito ufficiale e sui canali social ha informato i tifosi che nel match di campioanto contro il Cagliari la squadra scenderà in campo con una maglietta speciale per celebrare il Capodanno cinese. Per celebrare l'anno del topo, i nomi dei calciatori sulle maglie saranno scritte in caratteri cinesi, mentre i numeri saranno realizzati con un pattern recante il tradizionale "FU”, il messaggio porta fortuna.

Domenica per #InterCagliari i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia celebrativa del nuovo anno lunare



Il club sul proprio sito ufficiale ha informato che "I fan nerazzurri potranno anche utilizzare il nuovo filtro su Instagram realizzato ad hoc attraverso le grafiche e le creatività del key-visual utilizzato sui canali dell'Inter" e anche: "Nel prepartita del lunch-match di domenica 26 gennaio, i tifosi nerazzurri presenti allo stadio San Siro potranno assistere ad un inedito Dragon Show, caratteristico spettacolo tradizionale cinese che rappresenta un vero e proprio cerimoniale portafortuna. Per l’occasione, i leoni si presenteranno in versione nerazzurra. Lo show sarà rappresentato da due eccellenze europee: la Asd Taishan e la Asd Dragoni del Sud".

I testimonial scelti sui social dall'Inter sono stati Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Stefano Sensi, Milan Skriniar e Nicolò Barella mentre l'allenatore Antonio Conte si è cimentato con un videomessaggio di sette secondi in lingua cinese che è stato trasmesso dal grande network cinese CCTV. I social si sono scatenati per un pronuncia non troppo perfetta da parte del tecnico salentino che ha suscitato ilarità e risate.

