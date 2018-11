L'Inter crolla a Bergamo: l'Atalanta impone un netto 4-1 ai nerazzurri

L'Inter di Luciano Spalletti crolla e si sgretola in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che si impone con un netto e meritato 4-1. I nerazzurri di Milano sono stati letteralmente surclassati dalla Dea, soprattutto nel primo tempo, e solo le grandi parate di Handanovic hanno permesso all'Inter di non capitolare già nella prima frazione. Nella ripresa, dopo il gol del pareggio di Icardi su rigore, l'Atalanta ha continuato a giocare ed ha segnato altri tre gol ai nerazzurri di Spalletti con Mancini, tifoso interista, Djimsiti e Gomez in pieno recupero. Espulso Brozovic nel finale per doppia ammonizione. Con questo successo l'Atalanta vola a quota 18 punti in classifica, mentre l'Inter resta ferma al terzo posto a quota 25 punti. Questa pesante sconfitta non cancella quanto di buono fatto fino a questo momento dai ragazzi di Spalletti ma è un passo falso che potrebbe pesare nella testa e nel prosieguo della stagione.

Dominio assoluto per tutto il primo tempo dell'Atalanta di Gasperini che mette sotto l'Inter di Spalletti come nemmeno aveva fatto il Barcellona al Camp Nou. I nerazzurri di Bergamo vanno al tiro per la prima volta al 4' con Zapata: Handanovic compie il suo primo miracolo della partita. Passano cinque minuti e la Dea passa in vantaggio con Hateboer che in scivolata la mete dentro dopo una grande azione sulla sinistra di Gosens. Ilicic coglie un palo clamoroso da pochi centimetri dalla porta all'11' e al 16' ancora lo sloveno semina scompiglio nella difesa dell'Inter. Gosens conclude al volo di sinistro ma para Handanovic mentre dalla parte opposta Perisic ci prova di testa su cross di D'Ambrosio ma la mette alta. Brozovic conclude altissimo con un destro al volo al 40' e tra il 42' e il 45' ecco l'Handanovic show che si esibisce in due miracoli su Ilicic prima e su Toloi in un secondo momento.

Nella ripresa bastano 22 secondi all'Inter per trovare il pareggio con Icardi, su rigore concesso per il fallo di mano di Mancini. Politano va al tiro al 50' con Berisha che la mette in angolo. Al 62', però, l'Atalanta torna in vantaggio con il tifoso dell'Inter Mancini che stacca bene di testa sulla punizione tagliata di Ilicic non lasciando scampo ad Handanovic. Gli ospiti continuano ad essere in balia dei padroni di casa e all'86' Icardi non ci arriva di pochissimo sull'assist di Perisic e all'88' l'Atalanta cala il tris con Djimsiti di testa sull'assist di Ilicic. Al 93' Gomez si mette in proprio e segna il definitivo 4-1 con un bel tiro a giro. Nel finale espulso Brozovic per doppia ammonizione.

Il tabellino

Atalanta: Berisha; Toloi (54' Castagne) Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata (71' Pasalic)

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda (73' Vrsaljko), Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino (46' Borja Valero) Politano (66' Keita), Icardi, Perisic

Reti: 9' Hateboer (A), 47' Icardi (I), 62' Mancini (A), 88' Djimsiti (A), 93' Gomez (A)