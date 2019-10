L'Inter fa sul serio per Rakitic: incontro tra Ausilio e Barcellona

Giocatori, campo e dirigenza. Il lavoro di intermediazione svolto da Antonio Conte è davvero notevole. Il suo rapporto con i piani alti della società, oltre alla costruzione di un buon feeling gli ha consentito di confessare i suoi sogni in chiave calciomercato. E non è detto assolutamente che debbano restare tali. Anzi: tra i favoriti c'è Ivan Rakitic che potrebbe rappresentare un regalo d'oro per il tecnico.

Cifre e dettagli

L'Inter non ha alcuna intenzione di restare alla finestra e dunque fa sul serio: stando a quanto appreso e riportato da Sport, la scorsa settimana Piero Ausilio è stato in missione in Spagna per incontrare il Barcellona. Il direttore sportivo ha voluto sondare la pista e accertare l'esistenza dei margini per un'eventuale trattativa. E ci sono: i blaugrana hanno mollato la linea dura estiva, e dai 60 milioni di euro pretesi ora sono passati a 35: una cifra considerata giusta per iniziare a dialogare.

Il club nerazzurro è ingolosito, specialmente se il pagamento dell'acquisto potessere essere dilazionato: si tratta però di una condizione ritenuta ancora improbabile, considerato che il centrocampista croato ha ancora un anno e mezzo di contratto.

Non solo entrate: ci sarebbe da fare i conti anche con le uscite. In tal senso vi sono diversi scenari ipotetici da valutare, ma al momento l'indiziato numero per l'addio sarebbe Matías Vecino. L'uruguaiano sarebbe finito nel mirino di diversi club, su tutti del Tottenham. La sua valutazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?