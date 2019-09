L'Inter fa la voce grossa contro il Milan: vince il derby 2-0 e si riprende il primato

L'Inter di Antonio Conte vince con merito il derby contro il Milan di Marco Giampaolo, per 2-0, grazie alle reti di Marcelo Brozovic, con deviazione di Leao, e Lukaku che risponde così alle critiche dei giorni scorsi sulla presunta lite con il compagno di squadra croato. L'Inter ha avuto quasi sempre il pallino in mano del gioco e nel primo tempo due grandi parate di Donnarumma e un errore clamoroso da zero metri di D'Ambrosio hanno permesso al Milan di non andare al riposo sotto di un gol. Di contro una grande occasione di Suso con salvataggio di Asamoah. Nella ripresa monologo nerazzurro che trova il vantaggio con Brozovic a inizio primo tempo e che continua a macinare gioco e azioni con Donnarumma ancora decisivo su Lautaro. Al 77' Lukaku la chiude con un colpo di testa sontuoso sul cross di Barella e traversa di Politano a dieci dalla fine. Con questo successso l'Inter risponde alle critiche dopo il match contro lo Slavia Praga e si porta a quota 12 punti, sorpassando nuovamente la Juventus a quota 10. ll Milan, invece, resta fermo a quota 6.

Inter più attiva ad inizio partita e al 10' vicina al vantaggio quando Rodriguez compie un retropassaggio suicida verso Donnarumma con Lautaro Martinez che per poco non beffa il Milan. Al 18' Lautaro serve Lukaku che controlla e scarica in porta di destro: respinge il numero uno rossonero. Al 21' l'azione più clamorosa della partita con Donnarumma che disinnesca il tentativo di Lautaro ma la palla finisce sul sinistro di D'Ambrosio che da due metri colpisce il palo. Il Milan segna al 23' con Calhanoglu ma Doveri aveva fermato l'azione per fallo di mano di Kessie. Suso ruba palla a Sensi al 39' e galoppa verso l'area di rigore ma si attarda e il suo tiro viene deviato dall'ottimo Asamoah. Sul finire del primo tempo Leao la mette per Piatek che svetta di testa ma la mette alta.

Nella ripresa Brozovic trova il vantaggio al 48' con il tiro che viene deviato imparabilmente da Rafael Leao. Al 57' è ancora Brozovic a tentare il tiro in porta: para Donnarumma che al 61' compie un grandissimo intervento sul sinistro di Lautaro Martinez. Il raddoppio dell'Inter al 77' con Lukaku che decolla in cielo sull'assist al bacio di Barella e batte Donnarumma. Minuto 80' grande fucilata di Politano di sinistro che coglie la traversa. Theo Hernandez sfonda centralmente e tira con il sinistro: palo esterno e palla sul fondo. Candreva si invola tutto solo al 93' e va al tiro di sinistro: palo interno e palla che scorre sulla linea senza mai entrare.

Il tabellino

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (72' Theo Hernandez); Kessie, Biglia, Calhanoglu (64' Paquetà); Suso; Piatek, Leao (83' Rebic)

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella (82' Candreva), Brozovic, Sensi (71' Vecino), Asamoah; Lautaro Martinez (76' Politano), Lukaku.

Reti: 48' Brozovic (I), 77' Lukaku (I)