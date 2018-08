L'Inter inciampa sul Sassuolo: ko 1-0, decide il rigore di Berardi

Il Sassuolo si conferma la bestia nera dell'Inter che come l'anno scorso perde per 1-0 al Mapei Stadium. L'anno scorso fu Falcinelli a regalare i tre punti ai neroverdi, mentre quest'anno ci ha pensato un rigore realizzato da Domenico Berardi. I nerazzurri sono apparsi impacciati e lenti a cospetto di un avversario che ha vinto con merito e che ha rischiato in più circostanze di raddoppiare. L'Inter ha qualche attenuante visto la mancanza dal primo minuto di uomimi chiave come Perisic, Skriniar, Vrsaljko e Nainggolan, ancora ai box, anche se la squadra vista oggi è solo lontana parente di quella vista nel pre campionato. L'Inter parte dunque con una sconfitta che la porta già a tre punti di distacco da Napoli, Juventus e Roma. Nelle altre partite della serata la Spal vince 1-0 sul campo del Bologna con la rete di Kurtic, l'Empoli regola 2-0 il Cagliari con Krunic e Caputo mentre finisce 2-2 tra Parma e Udinese con gli ospiti che con De Paul e Fofana recuperano i due gol di svantaggio siglati da Inglese e Barilla. Atalanta-Frosinone di domani sera chiuderà la prima giornata di campionato.

Nel primo tempo la prima occasione da rete capita sui piedi di Bourabia che calcia addosso ad Handanovic che chiude bene. Al 14' Icardi conclude ma il suo tiro è strozzato e termina tra le braccia di Consigli che sette minuti dopo sbarra la strada al capitano dell'Inter mandandola in corner. Al 26' Miranda stende Di Francesco in area di rigore con Berardi che realizza dagli undici metri. Icardi al 32' non trova il bersaglio grosso per pochissimo con un gran tiro dalla distanza, mentre al 42' Berardi la calcia altissima da posizione defilata. Icardi e Asamoah vanno giù due volte in area di rigore ma per l'arbitro è tutto regolare con il Var che non interviene. Nella ripresa Perisic, appena subentrato a Dalbert, prova il tiro dalla distnza al 48' ma la palla sorvola la traversa. Al 50' il tiro dell'ex Politano viene ribattuto e al 58' Brozovic tenta la prodezza da fuori area ma il suo tiro termina fuori. Boateng colpisce il palo al 66' e un minuto dopo Icardi spreca in spaccata l'assist di Perisic. Politano ci prova all'83' su assist di Icardi e Consigli al 90' compie un miracolo sul colpo di testa di de Vrij.

Il tabellino

Sassuolo: (4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia (64' Sensi), Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng (85' Babacar), Di Francesco (74' Boga)

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert (45' Perisic); Vecino, Brozovic (86' Karamoh); Politano, Lautaro Martinez (68' Keita Balde), Asamoah; Icardi.

Reti: 27' Berardi (S)

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS, NAPOLI, ROMA, EMPOLI, SPAL E SASSUOLO 3, PARMA E UDINESE 1, INTER LAZIO, CHIEVO, TORINO, BOLOGNA, CAGLIARI, MILAN*, GENOA*, SAMPDORIA*, FIORENTINA*, ATALANTA* E FROSINONE* 0

*FROSINONE, MILAN, GENOA, SAMPDORIA, ATALANTA E FIORENTINA UNA PARTITA DA GIOCARE