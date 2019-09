L'Inter ingrana la terza: Udinese ko 1-0 con Sensi e primato in solitaria

L'Inter di Antonio Conte sarà capolista, in solitaria, almeno fino a lunedì alle 22:40 circa quando il Torino di Mazzarri giocherà il monday night contro il Lecce di Liverani. In caso di vittoria i granata aggancerebbero in vetta i nerazzurri che oggi hanno avuto la meglio per 1-0 sull'ostica Udinese di Igor Tudor. L'Inter ha vinto grazie al gol dell'uomo più in forma del momento Stefano Sensi che ha deciso la partita con un gran gol di testa al 44' su assist di Godin. La sfida è stata condizionata dall'espulsione al 35' di de Paul per la manata ingenua a Candreva che ha messo in discesa la sfida in favore dei padroni di casa che hanno avuto sempre il pallino del gioco in mano, creato diverse occasioni e rischiato in una sola circostanza con Lasagna che ha chiamato al miracolo Handanovic. Con questo successo l'Inter fa tre su tre, si porta a quota 9 punti e si prepara al meglio per la sfida di martedì in Champions League, al Meazza, contro lo Slavia Praga. Sabato prossimo, invece, ci sarà il derby di Milano a testare le reali ambizioni della squadra di Conte che non si vuole più fermare.

L'Inter parte fortissimo e al 5' colpisce un palo clamoroso con Politano che viene servito da Sensi e scarica un gran sinistro che sbatte sul montante e finisce fuori. L'Udinese reagisce con Opoku che ci prova di tacco sul corner ma Handanovic para facilmente. Musso al 15' compie un grande intervento sul tiro al volo di destro di Sensi e al 24' è Walace a calciare in porta di sinistro nel traffico dell'area di rigore: para Handanovic a terra. Al 35' ecco l'episodio che cambia la partita con De Paul che subisce un fallo da Candreva che lo rimprovera per aver esagerato e con l'argentino che gli dà una manata. Mariani viene richiamato al Var ed espelle il giocatore dell'Udinese. Politano impegna Musso su punizione al 39' e al 44' arriva il vantaggio con Sensi che di testa buca Musso su assist al bacio di Godin. Sul finire del primo tempo ancora Politano impegna Musso in angolo.

Nella ripresa la prima occasione da rete è per l'Udinese con Lasagna che lavora bene la palla con il corpo e va al tiro potente: Handanovic la mette in angolo. Politano ci prova al 56' con un sinistro che impegna alla parata Musso che tre minuti dopo la schiaffeggia in angolo sul destro al volo e velenoso di Gagliardini. Lautaro entra al posto di Lukaku, non al meglio per alcuni problemi alla schiena, e il Toro si rende subito pericoloso con un tiro che viene murato, poi ci prova Brozovic: palla sul fondo. Gagliardini si inserisce bene e va al tiro di sinistro al limite dell'area di rigore: palla fuori di poco. Sensi ci prova su punizione al 76' ma Musso si rifugia in angolo. Lautaro dà una grandissima palla a Candreva all'83' che la mette in mezzo per Sanchez che tira di prima intenzione: miracolo di Musso. Mancino di Brozovic da fuori area: palla fuori alla sinistra del portiere dell'Udinese.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, Candreva, Sensi, Brozovic, Barella (46' Gagliardini), Asamoah, Politano (79' Alexis Sanchez), Lukaku (65' Lautaro Martinez)

Udinese: Musso, Opoku, De Maio, Rodrigo Becao, Stryger Larsen, Fofana, Jajalo (71' Barak), Walace (81' Mandragora), Sema (81 Pussetto), De Paul, Lasagna

Reti: 44' Sensi (I)

Espulso: De Paul (U)

