L'Inter passa in casa del Torino: secco 0-3. I nerazzurri non mollano la Juventus

L'Inter di Antonio Conte è un rullo compressore e passa con facilità anche sul campo del Torino di Walter Mazzarri con un 3-0 perentorio siglato Lautaro Martinez, de Vrij, Lukaku. I nerazzurri rispondono così al 3-1 a domicilio della Juventus sul campo dell'Atalanta e si riportano a meno uno dai bianconeri. L'Inter chiude già la pratica nel primo tempo con il 2-0 siglato dall'argentino e dall'olandese ma a fine parziale deve però incassare l'infortunio al ginocchio di Nicolò Barella che nel tentativo di rimettere in gioco un pallone di tacco si fa male al ginocchio. Lukaku nella ripresa chiude la contesa con il Torino annichilito da una bella prova corale dei nerazzurri che tengono così il passo della Juventus in una lotta scudetto che inizia a farsi entusiasmante ed appassionante. I nerazzurri salgono dunque a 34 punti a meno uno dalla Vecchia Signora e hanno ora il secondo miglior attacco dietro all'Atalanta e la terza miglior difesa del torneo dietro alla Juventus e al Verona di Juric. Il Torino resta invece fermo a quota 14 punti come Udinese e Milan ma il brutto ko di oggi mette in bilico la posizione di Mazzarri sulla panchina granata.

Nel primo tempo regna l'equilibrio su un campo impraticabile e al 12' è Lautaro Martinez a spezzare l'equilibrio. Spizzata di Vecino per l'argentino che si presenta da solo davanti a Sirigu e non sbaglia. Handanovic respinge bene il tiro di Ansaldi al 28' e al 31' Sirigu compie un mircolo sul colpo di testa di Lukaku. Passa un minuto e l'Inter raddoppia con de Vrij che raccoglie il traversone di Biraghi e fa secco Sirigu da pochi passi. Al 42' Barella va al tiro dalla distanza ma Sirigu compie un miracolo: sulla ribattuta l'ex Cagliari si fa male al ginocchio. In pieno recupero miracolo di Handanovic sul tiro di De Silvestri ben servito da Verdi.

Nella ripresa Izzo mette paura ad Handanovic con un colpo di testa che termina fuori di poco al 49' e al 55' l'Inter triplica con Lukaku che riceve palla da Brozovic e di destro fulmina un incerto Sirigu. Verdi spaventa Handanovic su punizione al 66' con la sfera che termina fuori di poco all'incrocio dei pali. Il tiro di Lukaku all'82' finisce fuori a fil di palo e

Il tabellino

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (56' Aina); De Silvestri, Baselli (71' Berenguer), Lukic, Meïté, Ansaldi; Verdi, Belotti (11' Zaza)

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Godin, D'Ambrosio (83' Dimarco), Barella (46' Borja Valero), Brozovic, Vecino, Biraghi, Lautaro Martinez (69' Candreva), Lukaku

Reti: 12' Lautaro Martinez (I), 32' de Vrij (I), 54' Lukaku (I)