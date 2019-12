L'Inter perde 2-1 contro il Barcellona e saluta la Champions League

L'Inter di Antonio Conte gioca una partita intensa, di cuore e qualitàr contro il Barcellona di Ernesto Valverde ma questo non basta per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri ci hanno provato dall'inizio alla fine ma sono stati puniti oltremisura dalla rete di Ansu Fati che ha spento i sogni di gloria al minuto 85' con la rete del 2-1. Nel primo tempo al gol di Carles Perez aveva risposto Romelu Lukaku che si è visto annullare due gol per fuorigioco e che ha fallito una clamorosa occasione da rete calciando addosso a Neto. Annullato un gol per offside anche a Lautaro Martinez che ha fatto vedere ancora una volta di avere i colpi da campione. L'Inter esce dunque dalla Champions League e chiude il girone al terzo posto e retrocede così in Europa League, va avanti il Borussia Dortmund che nell'altro match di serata vince 2-1 in casa contro lo Slavia Praga e chiude al secondo posto proprio dietro al Barcellona che chiude da primo della classe e con 14 punti. L'Inter può recriminare per le tante occasioni avute ma forse la qualificazione è stata persa nelle gare contro Slavia Praga, pareggiata per 1-1, e Borussia Dortmund persa facendosi rimontare per 3-2.

La prima occasione per colpire è dell'Inter con D'Ambrosio che riceve palla da Borja Valero, controlla e calcia fuori. Al 7' i nerazzurri passano in vantaggio con la bordata di Lukaku ma l'arbitro annulla per evidente fuorigioco del belga. Handanovic al 9' sventa il tentativo di Carles Perez e al 10' Lenglet salva tutto su Lukaku che riceve palla da Vecino entra in area di rigore, converge e tira: il francese lo mura in angolo. Grande azione dell'Inter al 19' con Lautaro che la mette in mezzo per Lukaku che allarga per Biraghi che scarica in porta un gran sinistro respinto da Neto. Al 23' il Barcellona gela il Meazza con il gol fortunoso di Carles Perez che riceve palla involontariamente da Godin che nel tentativo di anticipare Vidal, su imbucata di Griezmann, serve l'attaccante blaugrana che fa secco Handanovic. L'Inter non si scoraggia ma Lenglet si divora il 2-0 calciando fuori da ottima posizione. I nerazzurri ci credono e premono sull'acceleratore con Lautaro che al 36' aggancia un pallone difficilissimo e poi scarica un sinistro violento a cui Neto si oppone in angolo. Nell'azione successiva D'Ambrosio la mette fuori di testa. L'Inter continua a spingere e al 44' arriva il meritato pareggio con Lukaku che scarica in porta un sinistro violento, deviato da un difensore, dopo una gran difesa del pallone di Lautaro su Umtiti.

Nella ripresa dopo oltre dieci minuti di sostanziale equilibrio il primo tiro in porta del secondo tempo è di Griezmann che chiama alla parata Handanovic. Passano tre minuti e Lukaku si libera di forza del proprio marcatore e tutto solo davanti a Neto calcia fortissimo trovando la parata d'istinto dell'ex portiere della Juventus. Vidal prova il tiro dalla distanza al 68' ma la sfera esce fuori di un soffio. Azione capolavoro di Lautaro Martinez al 72' con l'argentino che si libera di Lenglet con un sombrero e poi va al tiro dalla distanza: la palla sibila alla destra di Neto. Lukaku va al tiro di sinistro al 73': Neto blocca a terra. Lautaro al 74' ma l'arbitro annulla per fuorigioco e stessa cosa accade all'80 con il belga che segna ancora ma Kuipers annulla per posizione di offside. Ansu Fati spegne i sogni di gloria dell'Inter con un gran gol di destro dalla distanza che trova un angolino imparabile per Handanovic.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio (75' Politano), Vecino, Brozovic, Borja Valero (77' Esposito), Biraghi (69' Lazaro), Lautaro Martinez, Lukaku

Barcellona: Neto, Wague, Todibo, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo, Alena, Rakitic (63' de Jong), Vidal, Carles Perez (85' Ansu Fati), Griezmann (62' Suarez)

Reti: 23' Carles Perez (B), 44' Lukaku (I)

