L'Inter piazza il colpo ad effetto: Keita è vicinissimo ai nerazzurri

Keita Balde Diao è il colpo ad effetto del mercato dell'Inter. Il talento senegalese ha lasciato l'Italia la scorsa estate per passare al Monaco per una cifra vicina ai 32 milioni di euro bonus compresi. I nerazzurri sono pronti a sferrare l'attacco decisivo per l'ex giocatore della Lazio che andrebbe così a completare un attacco già molto forte che annovera Mauro Icardi, Ivan Perisic, Yann Karamoh, Lautaro Martinez e Antonio Candreva. Proprio quest'ultimo, però, sarebbe stato richiesto dal club monegasco in cambio di Keita anche se al momento sembra tutto in standby.

Keita non ha disputato una stagione positiva al Monaco visto che ha messo insieme 23 presenze e sole 8 reti: questa cosa però non preoccupa né l'Inter né Luciano Spalletti che accoglierebbe di buon grado il classe '95. L'ex giocatore della Lazio ha un bel caratterino ma il tecnico di Certaldo è pronto ad accoglierlo per formare un attacco veloce, tecnico e letale. L'Inter poi cercherà di chiudere il mercato in entrata con l'acquisto di Luka Modric ma dovrà far fronte anche a qualche cessione: una su tutte quella del portoghese Joao Mario, ma occhio anche alla situazione attorno ad Antonio Candreva che potrebbe trovare ancora meno spazio con l'acquisto di Keita.