L'Inter ribalta il Bologna al 92': 1-2 con doppietta di Lukaku. Nerazzurri primi

L'Inter di Antonio Conte vince in rimonta per 2-1 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e lo fa al termine di un match tirato fino alla fine ma con i nerazzurri che hanno meritato la vittoria per la mole di occasioni prodotte nell'arco di tutto il match. Annullati due gol all'Inter nel primo tempo a Lautaro prima e Lukaku poi, nella ripresa Soriano porta in vantaggio i felsinei al 58' e regge fino al 76' minuto in cui Lukaku è lesto ad approfittare della grande parata di Skorupski su Skriniar e timbra l'1-1. Quando tutto sembra far pensare che la partita si chiuda sul pareggio ecco l'ingenuo fallo di rigore causato da Orsolini su Lautaro. Dal dischetto si presenta Lukaku che è un killer spietato e regala tre punti d'oro all'Inter che vola così in vetta alla classifica di Serie A a quota 28 punti, a più due sulla Juventus che tra pochi minuti scenderà in campo nel derby contro il Torino di Walter Mazzarri.

Nel primo tempo è del Bologna la prima azione pericolosa con Sansone che per poco non beffa un incerto Handanovic con Skriniar che pulisce l'area di rigore. Al 9' è Skorupski a doversi esibire in una grande parata su Lautaro Martinez su assist di Lazaro con azione ben avviata da Barella. Skorupski sbaglia tutto al 17' ma Bani salva il suo portiere sulla pressione di Lukaku. Al 34' Lukaku lancia in porta Lautaro Martinez che salta Skorupski e deposita in rete ma l'arbitro annulla per offside. A l 39' è Lukaku a segnare ma il pallone di Lazaro è uscito prima del cross ed è quindi irregolare.

Nella ripresa l'Inter preme ma alla prima occasione è il Bologna a segnare il vantaggio con Soriano che scocca da fuori area e batte Handanovic, complice una deviazione di de Vrij. Skorupski salva tutto su Skriniar al 76' ma Lukaku sotto porta la insacca con il destro. All'81' è ancora Skorupski a salvare tutto sulla fucilata di Lukaku e poi Vecino di testa non inquadra la porta. In pieno recupero Lautaro punta la porta del Bologna e viene atterrato ingenuamente da Orsolini. Dal dischetto Lukaku batte ancora Skorupski.

Il tabellino

Bologna: ​Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli 72' Medel), Svanberg; Soriano (77' Dzemaili), Orsolini, Sansone (84' Santander9; Palacio

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro (85' Politano), Barella, Brozovic, Gagliardini (70' Vecino), Biraghi (77' Candreva); L. Martinez, Lukaku.

Reti: 59' Soriano (B), 76' e 91' Lukaku

