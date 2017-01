L'Inter rimonta il Chievo: i nerazzurri agganciano il Milan

L'Inter di Stefano Pioli domina per l'intero match contro il Chievo Verona di Rolando Maran ma riesce a risolverla solo a 4 minuti dalla fine grazie alla rete di un Ivan Perisic sempre più decisivo per le sorti nerazzurre. Nel primo tempo l'Inter domina nei primi 30 minuti e solo un grande Sorrentino permette agli ospiti di rimanere in partita. Al 34, però, Pellissier gela San Siro con un gran gol al volo su calcio d'angolo: male nella circostanza D'Ambrosio.

L'Inter nelle ripresa prova subito a riequilibrare le sorti dell'incontro ma ancora un grande Sorrentino dice no agli attaccanti nerazzurri. Al 69' arriva il gol del meritatissimo pareggio: cross perfetto di Candreva e Icardi con un gran taglio brucia Dainelli e Sorrentino e regala il pareggio alla Beneamata. Per Maurito è il gol numero 15 in campionato. L'Inter continua a giocare alla grande e quando sembrano aver perso le speranze ci pensa ancora Perisic a togliere le castagne dal fuoco ai suoi con un tiro che beffa un incerto Sorrentino. Al 92' Eder cala il tris su assist di Palacio: palla dietro del Trenza per l'ex Sampdoria che arrotonda il punteggio per i nerazzurri che agganciano a quota 36 il Milan e vedono sempre più vicina la zona Champions League, clivensi a quota 25.