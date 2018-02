L'Inter riparte dal Benevento: vittoria per 2-0 e terzo posto in classifica

L'Inter di Luciano Spalletti soffre tremendamente e gioca un primo tempo indecente contro il Benevento di Roberto De Zerbi. I gol di Skriniar e Ranocchia, però, nel giro di tre minuti tra il 66' e il 69' hanno permesso ai nerazzurri di portarsi a casa tre punti d'oro per il morale in primis e per la classifica in secondo luogo. L'Inter, infatti, scavalca al Lazio e Roma e si prende il terzo posto in solitaria in classifica in attesa che giallorossi e biancocelesti giochino rispettivamente contro Milan e Sassuolo. La squadra di Spalletti ha giocato un primo tempo davvero brutto, con il pubblico che ha fischiato sonoramente i giocatori al momento del rientro negli spogliatoi. Questa vittoria, però, dà morale all'Inter che domenica prossima alle ore 20:45 giocherà l'atteso derby di Milano contro il lanciatissimo Milan di Gennaro Gattuso.

Inter disastrosa nel primo tempo contro il Benevento con la squadra ospite che si è resa più pericolosa rispetto ai nerazzurri. Candreva al 7' si fa anticipare da Dijmsiti mentre al 17' Perisic la schiaccia di testa e la palla esce di poco. Coda l 28' chiama alla parata Handanovic mentre al 36' Brignola semina il panico ma il suo cross termina tra le braccia del portiere sloveno dell'Inter. Nella ripresa Vecino spara di destro dalla distanza trovando la grande parata di Puggioni, Coda al 57' si divora il gol dell'1-0 e Cataldi poco dopo reclama un rigore per fallo di Ranocchia ma l'arbitro lascia correre. Al 66' l'Inter passa in vantaggio con Skriniar che corregge di testa un angolo battuto da Cancelo. Passano tre minuti e i nerazzurri raddoppiano con Ranocchia che in tuffo di testa corregge in rete un altro bel pallone in mezzo da Cancelo. Candreva al 71' impegna ancora Puggioni. Viola viene espulso per doppia ammonizione all'83'