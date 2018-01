L'Inter riprende la Roma nel finale: i nerazzurri agganciano la Lazio al terzo posto

L'Inter di Luciano Spalletti non vince ormai dallo scorso 3 dicembre ma quantomeno esce ancora una volta imbattuta e contro una diretta rivale per la lotta Champions. I nerazzurri hanno pareggiato per 1-1 contro la Roma di Eusebio Di Francesco al termine di una gara ricca di occasioni da rete per i padroni di casa che sono stati fermati solo da Alisson e dal palo. Il vantaggio di El Shaarawy, su buco di Santon, aveva illuso la Roma che è stata però ripresa nel finale dal colpo di testa di Vecino su assist di Brozovic. Con questo pareggio l'Inter sale a quota 43, come la Lazio che però ha una partita in meno, mentre la Roma sale a quota 40 ma deve ancora recuperare la sfida contro la Sampdoria.

La Roma parte aggressiva nel primo tempo ma è l'Inter ad andare al tiro per la prima volta con Candreva che da fuori area, al 16', non inquadra lo specchio della porta. Un minuto più tardi Cancelo pennella una gran palla sulla testa di Perisic che sovrasta Florenzi ma la mette sul fondo. Al 22' l'Inter reclama un rigore per fallo su Icardi ma Massa lascia proseguire. Al 29' i nerazzurri vanno vicininissimi al gol dell'1-0 con Perisic che dentro l'area di rigore perde tempo per calciare, rientra sul destro e tira ma trova la parata di Alisson, sulla respinta la sfera giunge a Borja Valero che è lento e macchinoso e si fa rimpallare il tiro. Pellegrini calcia fuori di poco al 30' ma al 31' la Roma trova il vantaggio con Alisson che rilancia lungo per El Shaarawy che sfrutta il buco di Santon e batte Handanovic in uscita con un tocco morbido. Al 33' Icardi passa bene in mezzo a Fazio e Manolas ma viene chiuso da Alisson in uscita bassa.

Nella ripresa l'Inter parte più reattiva con Perisic che impegna Alisson con un tiro cross deviato anche da Florenzi. Al 57' Cancelo pennella bene per Perisic che non ci arriva di pochissimo, mentre al 62' Candreva prova il tiro da fuori area: centrale e parata da Alisson. Al 67' Icardi non riesce a dare potenza al colpo di testa sul cross di Candreva mentre al 71' Miranda lancia benissimo in profondità il neo entrato Eder che controlla bene ma calcia debolmente. Al 74' Icardi colpisce un palo clamoroso su assist di Perisic, decisiva la deviazione di Alisson. Eder al 78' raccoglie di testa l'assist di Cancelo ma la sua palla sorvola la traversa. Alisson compie il miracolo all'80' sul bel tiro al volo di Icardi. Cancelo calcia di sinistro all'84' ma il suo pallone si spegne sul fondo. L'Inter insiste e all'86' pareggia con Vecino che di testa sfrutta l'assist di Brozovic e buca Alisson. Icardi al 90' prova uno strano pallonetto vedendo fuori dai pali Alisson ma la sua palla termina sul fondo.