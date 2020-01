L'Inter sbatte sul Lecce: finisce 1-1. La Juventus può scappare via

L'Inter di Antonio Conte pareggia ancora in campionato e dopo l'1-1 casalingo contro l'Atalanta di Gasperini fa 1-1 anche contro il Lecce di Fabio Liverani al Via Del Mare. Al gol di Alessandro Bastoni ha risposto poco dopo il capitano dei salentini Marco Mancosu che ha regalato un punto d'oro alla squadra di casa fondamentale per la corsa alla salvezza. L'Inter non è riuscita a scardinare il muro eretto da Liverani e una volta andata in vantaggio si è fatta rimontare dai salentini che non si sono mai persi d'animo. Con questo pareggio l'Inter sale a quota 47 punti, a più due sulla Lazio che ha però ancora una partita da recuperare e a meno uno dalla Juventus che questa sera in caso di vittoria contro il Parma di Roberto D'Aversa potrebbe scappare a più quattro. Il Lecce invece sale a quota 16 punti.

La cronaca

L'Inter parte aggressiva e al 3' ha due grandi occasioni: prima Rossettini sfiora l'autorete di testa costringendo Gabriel agli straordinari, l'azione prosegue con la sponda di Lautaro per Lukaku che fa partire un missile di sinistro che sibila alla destra del portiere brasiliano. Mancosu al 7' si mangia da buona posizione il gol del vantaggio mentre al 19' l'arbitro annulla un gol a Lukaku per carica sul portiere.

Al 20' Donati entra duramente su Barella e l'arbitro va a rivedere l'azione al Var ma conferma il cartellino giallo: qualche dubbio resta. Brozovic colpisce un clamoroso palo al 29' su sponda di Lukaku e due minuti dopo è Gabriel a dire due volte no al centrocampista croato. L'Inter continua a premere ma i salentini tengono un po' in affanno. In pieno recupero testa di Babacar che carambola su Sensi e Giacomelli indica il dischetto. Il fischietto va poi a rivedere l'azione al Var e cambia la propria decisione.

Nella ripresa il Lecce parte forte con Babacar che va al tiro di destro da fuori area: palla fuori di un soffio. Al 53' Rispoli ci prova con un destro all'interno dell'area di rigore ma Handanovic risponde presente. Lautaro ci prova con un sinistro al 68' e Gabriel respinge così come al 70' respinge il tiro di destro dala distanza di Sensi. Sul calcio d'angolo, però, Biraghi la cross bene sulla testa di Bastoni che segna l'1-0 appena entrato in campo. Il Lecce però non molla e trova il gol del pareggio al 77' con Mancosu che spinge in rete il cross di Majer dalla sinistra. Falco ci prova su punizione all'81 e la sua conclusione per poco non accarezza l'incrocio dei pali. L'Inter ci prova fino alla fine ma il Lecce tiene: finisce 1-1 al Via del Mare.

Il tabellino

Lecce: Gabriel; Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Rispoli (76' Falco), Deiola, Petriccione, Mancosu (83' Meccariello), Donati; Babacar, Lapadula (62' Majer)

Inter: Handanovic; Godin (68' Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic (82' Sanchez), Sensi (82' Borja Valero), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

Reti: 71' Bastoni (I), 77' Mancosu (L)

La classifica di Serie A: Juventus 48, Inter 47, Lazio 45, Roma e Atalanta 35, Cagliari 29, Parma e Milan 28, Torino 27, Verona 26, Fiorentina, Bologna, Udinese e Napoli 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal 12.

