L'Inter sbatte sull'Udinese: finisce 0-0 alla Dacia Arena

L'Inter di Luciano Spalletti disputa una buona partita sul campo dell'Udinese di Igor Tudor che gioca una sfida attenta contro i nerazzurri che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Il match è terminato sul risultato di 0-0 con Musso grande protagonista e autore di diverse parate che hanno tenuto inchiodato il risultato sulla parità. I nerazzurri grazie a questo pareggio salgono a quota 63 punti, a più quattro sull'Atalanta quarta e a più cinque sulla Roma quinta anche se domani i bergamaschi giocheranno in casa della Lazio di Simone Inzaghi, mentre i giallorossi se la vedranno in casa del Genoa di Prandelli.

L'Inter parte forte ma al 7' Asamoah rischia il rigore per un presunto fallo di mano: in realtà il Var smentisce la cosa. Al 14' Nainggolan si gira e va al tirro: Musso la mette in angolo. Al 29' ci prova ancora il belga che non inquadra la porta e al 32' De Paul ci prova su punizione ma colpisce la barriera. Mandragora impegna Handanovic al 38' con un bel sinistro e Politano ci prova da fuori area al 40' così come Brozovic al 44' ma il suo sinistro a giro termina fuori di poco. Episodio da moviola qualche secondo prima del fischio finale di Rocchi: Brozovic spinge Mandragora in area di rigore ma per il fischietto toscano e Var non c'è niente.

Nella ripresa Lautaro Martinez va al tiro di prima intenzione, al 46', con Musso che respinge con i pugni. Mandragora impegna Handanovic al 48'. Nainggolan la mette alta al 55' dopo una bella cavalcata a metà campo e un minuto dopo Perisic di testa non inquadra lo specchio della porta. Nainggolan respinge con i piedi all'ultimo momento la bordata del belga e Lautaro al 75' ci arriva all'ultimo momento sull'assist di Perisic ma la difesa si salva all'ultimo momento. Keita sbuca alle spalle della difesa friulana all'85' ma Musso si salva con un riflesso davvero ottimo.

Il tabellino

Udinese: Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; M.D'Alessandro (81' Wilmot), Mandragora, Sandro (74' Hallfredsson), de Paul, Zeegelaar; Pussetto (61' Okaka), Lasagna

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (64 Icardi), Brozovic; Politano (77' Candreva), Nainggolan, Perisić; Lautaro Martínez (79' Keita)