L'Inter si allena sotto l'acquazzone? Il Milan si rifugia in palestra

Se è vero, come dice il proverbio, che il Diavolo si nasconde nei dettagli, il Milan preferisce rifugiarsi in palestra. Specialmente se piove. Le abbondati piogge cadute mercoledì sulla Lombardia hanno convinto l'allenatore Stefano Pioli e il suo staff a spostare l'allenamento tra pesi e tapis-roulant. Troppo alto il pericolo di infortuni, complice il terreno di gioco scivoloso, per non parlare del rischio di infreddolirsi. Ma seil Milan ha preferito rimanere all'asciutto, l'Inter ha fatto finta di niente. I profili social nerazzurri hanno pubblicato una foto eloquente. Ci sono Lukaku e Candreva, entrambi "coperti" da una pettorina gialla, e con il viso imbronciato.

Colpa della pioggia cats and dogs. Non per il "sergente" Antonio Conte, però. Che ha obbligato i suoi a svolgere la sessione di allenamento come se nulla fosse. Insomma, approcci opposti per le due milanesi. Che qualcuno, sui social, ha utilizzato per spiegare i diversi rendimenti delle due squadre. In effetti, dopo sole sette giornate l'Inter ha il doppio dei punti del Milan, 18 contro 9. Ciò dipende dal differente tasso tecnico delle due rose, ma non solo. Forse è anche per una questione di atteggiamento. E di particolari. Dove, come detto, si nasconde Lucifero. Mentre il Milan, che dovrebbe incarnarne le virtù, ai dettagli preferisce il caldo della palestra. D'altronde, se lo chiamano Diavolo una ragione ci sarà.