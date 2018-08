L'Inter si fa riprendere dal Torino: da 2-0 a 2-2. Icardi non punge

L'Inter di Luciano Spalletti stenta ancora in campionato e dopo aver perso all'esordio contro il Sassuolo, pareggia per 2-2, facendosi rimontare due gol di vantaggio, contro il Torino del grande ex Walter Mazzarri. I gol della partita portano la firma di Perisic e de Vrij nel primo tempo, di Belotti e Meitè nella ripresa. Le due squadre si sono praticamente divise le frazioni di gioco con la prima a totale appannaggio dell'Inter e la seconda totalmente nelle mani del Torino. Il pareggio è sostanzialmente giusto e rispecchia quanto visto in campo. Con questo pareggio nerazzurri e granata salgono a quota un punto con i padroni di casa che restano fermi al palo e che perdono un'altra occasione per restare attaccati al treno di testa.

Nel primo tempo l'Inter è subito ficcante e al 6' punisce il Torino con Perisic su grande assist di Icardi dalla destra: il croato riceve palla al centro dell'area dal capitano nerazzurro e buca Sirigu con un bel destro di prima intenzione. Al 15' Icardi ancora in versione assistman serve di testa Politano che in tuffo di testa costringe alla parata il portiere granata. Minuto 32' l'Inter raddoppia con il colpo di testa di de Vrij che sfrutta la punizione battuta da Politano per bucare di testa per la seconda volta Sirigu. Al 45' Iago Falque ci prova su calcio di punizione ma la palla termina a lato alla destra di Handanovic.

Nella ripresa Belotti riapre il match con un bel gol su assist di Iago Falque: il Gallo controlla, salta Handanovic e deposita in rete. Al 65' Politano la mette bene in mezzo per Icardi che in spaccata non ci arriva di poco. Al 68' il Torino pareggia con Meitè che controlla e va al tiro di sinistro che beffa ancora un incerto Handanovic. Perisic al 76' va al tiro di sinistro da oltre 25 metri con il pallone che sibila di poco alla sinistra di Sirigu. Ljajic al 78' riceve palla da Iago Falque e chiama alla parata in angolo Handanovic. Keità all'84' galoppa verso l'area di rigore del Torino e serve Icardi che tira in porta: Sirigu la mette in angolo. Perisic al 92' la mette all'incrocio ma Sirigu la smanaccia e salva i granata.

Nelle altre partite si serata il Cagliari di Maran pareggia per 2-2 contro il Sassuolo di De Zerbi, mentre la Fiorentina di Pioli stravince 6-1 contro il Chievo Verona di D'Anna. Il Genoa batte 2-0 l'Empoli, mentre l'Udinese stende per 1-0 la Sampdoria. Finisce invece 0-0 il match tra Frosinone e Bologna. Domani sera Roma-Atalanta chiuderà la seconda giornata di Serie A.

IL TABELLINO

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko (71' Keita), Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano (61' Ljajic) Rincon, Meité, Ansaldi (22' Aina); Iago Falque (87' Lukic), Belotti. All. Mazzarri

Reti: 6' Perisic (I), 32' de Vrij (I), 56' Belotti (T), 68' Meité (T)

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS, NAPOLI E SPAL 6, UDINESE E SASSUOLO 4, FIORENTINA*, GENOA* ATALANTA*, EMPOLI, ROMA* E SASSUOLO 3, PARMA, BOLOGNA, INTER, CAGLIARI, FROSINONE E TORINO 1, SAMPDORIA*, MILAN*, CHIEVO VERONA E LAZIO 0

*UNA PARTITA IN MENO