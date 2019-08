L'Inter sogna Milinkovic-Savic, ma solo al posto di Icardi (che perde la 9)

Dopo Romelu Lukaku il sogno in casa Inter ha un nome ed un cognome ben precisi: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista attualmente di proprietà della Lazio rappresenta il profilo ideale da consegnare a mister Conte, che nel suo scacchiere potrebbe incastrarlo correttamente al fine di arricchire notevolmente il livello della rosa. È importante ricordare che al momento l'obiettivo principale dei nerazzurri è quello di completare il pacchetto attaccanti con Edin Dzeko, ma non si possono rifiutare le golose occasioni che il mercato offre.

Sergej solo se saluta Icardi

Un tassello fondamentale, se non chiave, sarà quello legato alla cessione di Mauro Icardi: il futuro dell'attaccante argentino sembra essere sempre più un'incognita e con il passare dei giorni si fa sempre più viva l'ipotesi di una permanenza nel club meneghino. L'unica cosa certa è che l'attaccante in questione non avrà più la maglia numero 9, assegnata invece al suo collega di nazionalità belga.

La valutazione di Maurito si aggira sui 75 milioni di euro, ma non bisogna dimenticare che è stato messo esplicitamente sul mercato e dunque non è assolutamente da escludere che gli acquirenti possano giocare al ribasso. Resta sempre un'ipotesi lo scambio con Dybala, il cui futuro sembra lontano dalla Juventus.

Claudio Lotito già dall'inizio di quest'estate aveva annunciato la disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative per i discorsi legati a Milinkovic-Savic: l'operazione potrebbe aggirarsi sui 90 milioni di euro, probabilmente finanziati dall'addio di Icardi. Ma il presidente della Lazio è stato molto chiaro: va bene cederlo, ma non negli ultimi giorni di calciomercato. Mancano ormai 24 giorni al gong finale: tra incognite e dubbi bisogna aspettarsi un fine agosto davvero infuocato.

