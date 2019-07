L'Inter di Conte vince contro il Psg ai calci di rigore

L'Inter di Antonio Conte chiude con una vittoria la sua tournée cinese e lo fa contro il Psg di Thomas Tuchel. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1 frutto dei gol di Kehrer e di Longo al 94'. Ai rigori sono risultate decisive le parte di Handanovic su Aouchiche e Zagre che hanno regalato il successo ai nerazzurri che hanno dimostrato ancora una volta di avere una precisa identità e un bel carattere nonostante mancassero tante pedine sia in attacco che sugli esterni con le assenze di Lazaro, Politano, Lautaro Martinez, Asamoah, Vecino più due punte che andranno a sostituire Icardi e Keita. L'Inter ha però dimostrato di avere un'anima e idee di gioco ben definite e questa vittoria serve molto per il morale dopo le sconfitte subite contro il Manchester United, per 1-0, e quella contro la Juventus ai calci di rigore. Ora la preparazione proseguirà in Italia e le prossime due amichevoli saranno contro il Tottenham di Pochettino domenica 4 agosto a Londra e contro il Valencia sabato 10 agosto.

Il primo tiro in porta è del Psg con Sarabia che prova il tiro da fuori area trovando il doppio intervento di Handanovic. Brozovic al 3' impegna Areola e al 6' è il giovanissimo Esposito ad andare vicino al gol con il numero uno dei transalpini che sventa la minaccia. Diallo al 12' rischia l'autorete ma Areola è ancora una volta decisivo. Perisic si divora il vantaggio al 13' e al 16' l'indemoniato Esposito impegna ancora una volta Areola. L'Inter continua a giocare e ad essere pericolosa ma al 41' è il Psg a passare in vantaggio con Kehrer che da palla inattiva anticipa tutti e lascia Immobile Handanovic.

Nella ripresa Perisic si mangia il vantaggio calciando prima addosso ad Areola e poi fuori, mentre al 49' Barella va al tiro appena dentro l'area con Areola che respinge. Il Psg se ne va in contropiede al 59' con Sarabia che va al tiro a botta sicura: Handanovic si rifugia in angolo. Ancora Handanovic dice no in uscita a Mbappé e al 79' Perisic stacca di testa ma la mette sopra la traversa. L'Inter spinge e all'ultimo assalto pareggia con la rete di Longo che buca un incerto Areola.

Il tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij (67' Godin), Bastoni (67' Ranocchia); D'Ambrosio, Barella, Brozovic (67' Borja Valero), Sensi (67' Gagliardini), Dalbert (67' Candreva); Perisic, Esposito (67' Longo)

Psg: Areola; Kehrer, Diallo, Kurzawa; Meunier, Verratti, Herrera, Bernat; Sarabia, Mbappé, Draxler

Reti: 41' Kehrer (P), 94' Longo (I)

Sequenza rigori: Cavani gol, Ranocchia gol, Jesé gol, Gagliardini gol, Diallo gol, Colidio gol, Aouchiche parato, Agoumé gol, Hemans gol, Candreva traversa, Mbe Soh gol, Longo gol, Zagre parato, Joao Mario gol