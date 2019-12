Lione, Depay shock: "I tifosi ci hanno sputato in faccia"

Nemmeno il passaggio del turno in Champions League ha placato i malumori in casa Lione. Al triplice fischio finale della partita disputata contro il Lipsia, infatti, Memphis Depay ed un tifoso della sua squadra sono praticamente venuti alle mani per la contestazione a Marcelo.

Depay furioso contro i tifosi del Lione

Depay, dopo aver visto uno striscione contro il suo compagno di squadra, ha rincorso il tifoso costringendo la sicurezza ad intervenire mentre il resto della squadra cercava di calmarlo. L'attaccante del Lione, che tra le altre cose ha segnato il gol fondamentale per il passaggio del turno, a fine gara si è lasciato andare in un lungo sfogo, chiedendo alla società di intervenire. "Ci hanno letteralmente sputato in faccia, non è mai successo niente del genere. Sono veramente arrabbiato. Abbiamo vinto e abbiamo dato tutto. Sapevamo che era una partita molto importante, ma è stata davvero dura sapendo che un nostro compagno ha dei problemi coi tifosi. Devo controllarmi perché non mi va di reagire alla vecchia maniera".

Garcia dalla parte di Depay

Depay in conclusione ha spiegato il perché della sua reazione esagerata, che probabilmente gli costerà una squalifica da parte dell'UEFA: "Io penso che non ha senso giocare in uno stadio pieno se dopo non puoi festeggiare con i tifosi. Siamo una squadra unita, ma i tifosi non vogliono essere uniti con la loro squadra. C’è qualcosa che non mi torna. Anche se noi come squadra siamo uniti. E la dimostrazione c'è stata in campo”. Messaggio di vicinanza per Depay da parte del tecnico Garcia, che ha subito preso una posizione contro il pubblico. Adesso bisognerà vedere come deciderà di procedere l'UEFA.