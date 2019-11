Lippi esalta la Juventus: "È solo al 60%"

La Juventus di Maurizio Sarri non è ancora al 100% e non ha giocato partite indimenticabili ma nonostante questo sta dominando come sempre in Italia dov'è prima in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter di Antonio Conte. I bianconeri hanno messo insieme dieci vittorie e due pareggi contro la Fiorentina di Vincenzo Montella e il Lecce di Fabio Liverani. In Champions League, invece, la Juventus ha ottenuto dieci punti frutto di tre vittorie e un pareggio che le hanno anche garantito di staccare il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo.

Sarri in conferenza stampa prima del match contro l'Atalanta ha risposto così a chi gli chiedeva quando si vedrà la vera Juventus: "Non sono neanche tanto d'accordo che la crescita sia stata costante. Una crescita costante in una squadra non l'ho mai vista, ho sempre visto momenti di crescita alternati a momenti di impasse. Chiaro che noi vogliamo fare un certo tipo di calcio, ma non possiamo andare contro certe caratteristiche dei giocatori. Il modo di giocare deve essere un compromesso tra le idee dell'allenatore e la caratteristiche dei giocatori".

Il tecnico toscano ha anche chiuso definitivamente il caso Cristiano Ronaldo che domani non sarà in campo contro i bergamaschi: "Non c'è bisogno di chiarimenti. Arrivo dagli anni '90 e anche tra i dilettanti le reazioni ai cambi erano gli stessi. O passavo la vita a chiarire oppure mi abituavo al fatto che i giocatori vanno lasciati sbollire. Questo non è un problema, il problema vero è che nella prima partita con il Portogallo Cristiano era stato meglio mentre nella seconda ha avuto gli stessi problemi delle ultime partite. Stiamo quindi cercando di togliere questo acciacco che lo sta condizionando, anche mentalmente, cercando di farlo allenare al meglio".

In tanti hanno rimpieto di elogi la Juventus che è l'unica squadra imbattuta in Europa tra campionato e Champions League e anche l'ex tecnico bianconero e ct della nazionale italiana Marcello Lippi ha espresso parole d'elogio per il club allenato da Sarri, riservando una stoccata a chi insegue come Inter, Napoli, Roma, Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Sul campionato ho una mia convinzione. Abbiamo pensato tutti che fosse un discorso a tre squadre, ma il Napoli per il momento si è staccato. Tutti devono fare una considerazione. La Juventus è l’unica squadra imbattuta in Italia, sia in campionato che in Champions League, e il tutto giocando al 60% delle proprie possibilità. È bene che le altre squadre ci pensino".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?